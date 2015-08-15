Burak Yılmaz West Ham'a mı gidiyor?

Galatasaray'lı Burak Yılmaz'a, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'ın talip olduğu iddia edildi.

İddiaya göre İngiliz ekibinin yöneticileri bonservis için 10 milyon Euro'yu gözden çıkarırken, Burak Yılmaz'a da yıllık 4 milyon Euro teklif etmeyi planlıyor.

Galatasaray ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Burak Yılmaz’ın transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 12 milyon Euro. Sarı kırmızılı yönetimin de golcü futbolcu için en az bu rakamı talep edeceği belirtildi.

Menajer Tarhan: Burak'a başka teklifler de var



Öte yandan, West Ham United iddiası üzerine Habertürk'e bir açıklama yapan Burak Yılmaz'ın menajeri Ogan Tarhan, İngiliz ekibinin ilgisini doğruladı. Tarhan, şunları söyledi:

"Galatasaray Kulübü'ne böyle bir şey ulaşmış. Bizimle bir alakası yok. Yani oyuncu tarafıyla. Biz de kulüp de maç oynanmadan böyle bir durumun konuşulamayacağını ifade ettik. Bizi de arayan bazı insanlar var. Bunları ilettik. Burak Yılmaz da konudan haberdar. Maçını oynasın Galatasaray Kulübü'nün görüşleri doğrultusunda gerekirse konuşuruz veya konuşmayız. Ortada dolaşan rakamlar piyasaya birileri tarafından iletilen gerçek olmayan şeyler. Hiç bir rakam konuşulmadı."