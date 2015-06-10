Lazio Burak Yılmaz için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı iddiası

2 yıl önce Burak Yılmaz transferini imza aşamasına getiren, ancak maddi pürüzler nedeniyle son anda işi bitiremeyen Lazio, bir kez daha Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İtalyan medyasına göre, kulüp başkanı Lotita, 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

2 yıl önce yıldız futbolcunun transferi için Galatasaray’la pazarlık masasına oturan, 12 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşan, hatta Burak’la da görüşen İtalyanlar, daha sonra bonservis konusunda pürüz çıkarmış ve iş son anda maddi sebeplerden ötürü vaz geçilmişti.



Hatta daha sonra Fiorentina da devreye girmiş, resmi teklifte bulunmuş ve o görüşmelerden de sonuç alınamamıştı.



Fanatik'in haberine göre, İtalyanlar, bu gelişmelerden 2 yıl sonra tekrar Burak Yılmaz için devreye girdi. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Lazio Başkanı Claudio Lotito, kesenin ağzını açtı ve Burak için 10 milyon Euro’yu gözden çıkardı.



Bu sezon 28 lig maçında 16 gole imza atan, Türkiye Kupası finalinde Bursaspor’a karşı hat-trick yaparak kupayı Cim Bom’a getiren Burak Yılmaz, gollerine milli formayla devam ediyor.



Bu kez sözleşmesi sağlam



Ayrıca Burak’ın Galatasaray’la 2019 senesine kadar sözleşmesi var. Ünal Aysal’ın son dönemlerinde Selçuk’la birlikte yeni mukavele yaptığı golcü futbolcu, bu sezon 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret artı 25 bin Euro maç başı aldı.



Burak yeni sezonda da 2.8 milyon Euro alacak ve bu maaş her sezon 50’şer bin Euro daha artacak.



Dolayısıyla Lazio’nun, 2 sene öncesine göre, oyuncuya da çok daha yüksek bir teklifte bulunması gerekiyor. 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, futbolu Galatasaray’da bırakmak istediğini söylemişti.