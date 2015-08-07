Bilic'in West Ham'ı Romanya'da battı

West Ham United, Astra Giurgiu'ya deplasmanda 2-1'lik skorla boyun eğerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

West Ham United'ın başında dördüncü Avrupa Ligi maçında Astra Giurgiu karşısında çıkan Slaven Bilic, kabus gibi bir gece yaşadı.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın başındayken Club Brugge'e elenen Hırvat teknik direktör, West Ham United'ın başında da aynı sonla karşı karşıya kaldı.

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile anlaşan Slaven Bilic, yeni takımı ile çıktığı dördüncü Avrupa Ligi maçında hüsran yaşadı.

Ntvspor'da yer alan habere göre, bir önceki turda Malta ekibi Birkirkara’yı penaltılarla zar zor eleyen Bilic’in öğrencileri, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Astra Giurgiu takımına deplasmanda 2-1 yenildi.

Bilic yönetimindeki West Ham United, karşılaşmanın 3. dakikasında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.