Bilic, West Ham'da zor günler geçiriyor

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, yeni takımı West Ham United ile sıkıntılı günler geçiriyor. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Romanya ekibi Astra'yı ağırlayan West Ham, 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Bir önceki turda da Malta ekibi Birkirkara'yı penaltı atışlarıyla zar zor eleyen Londra ekibi basının ve taraftarın büyük tepkisiyle karşılaşmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir önceki turda eşleştiği ve kadrosundaki çoğu oyuncu profesyonel olmayan Malta ekibi Birkirkara'yı penaltı atışları sonrasında saf dışı bırakabilen West Ham United bu kez de Romanya temsilcisi Astra'ya çarptı.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Romen ekibini evinde ağırlayan Bilic'in öğrencileri için maç hayli güzel başladı. 23'de Enner Valencia ve 51. dakikada Mauro Zarate ile 2-0 öne geçen Londra ekibinde her şey bu dakikadan itibaren tersine döndü. Collins 55 ve 59'da gördüğü sarı kartlarla oyun dışında kalırken hakem kararlarına itiraz eden Bilic'de tribüne gönderildi.

Romanya ekibi 71'de Boldrin ile farkı bire indirip 82'de Ogbonna topu kendi kalesine gönderince hem skor hem de Bilic ve West Ham United'ın kabus senaryosu tamamlanmış oldu.

Maç sonunda ise aynı Birkirkara maçı sonunda olduğu gibi İngiliz basınının Slaven Bilic ve öğrencilerine sert eleştirileri vardı. İngiliz basını West Ham ve Bilic'i, 'hayal kırıklığı', 'komedi', 'ironi', 'acı gülümseme' ve 'saçmalık' gibi kelimelerle eleştirdi.

Öte yandan Bilic'li West Ham United'ın en çok eleştiri aldığı konulardan biri hırçınlığı ve gördüğü kartlar. Londra ekibinin bu sezon oynadığı 5 mücadelede 3 oyuncusu ve teknik direktörü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Üstelik West Ham United'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmesinin gerekçesi geçen sezon en centilmen takım olması. UEFA, Londra ekibinin fair play davranışları sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'ne 1. ön eleme turundan katılmasına karar vermişti.

Buna karşın, bordo-mavili takım geçen yıla tezat bir görüntü sergiledi. İngiliz ekibi bu sezon oynadğı 5 maçta 3 oyuncuyla birlikte, menajer Slaven Bilic kırmızı kart gördü.