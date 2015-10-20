Şizofreniyle ilgili doğru bilinen 9 yanlış

Şizofreni konusunda farkındalık arttırmayı amaçlayan "Görmezden Gelmeyelim – Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni" adlı sergi kapsamında 9 soruda şizofreni konusunda yanlış bilinenler derlendi.
İşte 9 soruda şizofreniyle ilgili yanlışlar ve doğrular:
Yanlış
Şizofreni hastalarının hastaneye yatırılması gerekir.
Doğru
Şizofreni hastaları, hastalığın akut dönemleri dışında ayaktan tedavi edilebilir. Uygun tedavi ve hastaların ilaçlarını düzenli kullanmalarıyla toplum içinde üretken bir yaşam sürebilirler. Hatta toplum içinde olmaları onlar için daha fazla yarar sağlıyor.
Yanlış
Şizofreni tamamen kalıtımsal bir hastalıktır.
Doğru
Şizofreni tamamen kalıtımsal bir hastalık değildir. Tek yumurta ikizlerinde bile, diğer ikizde şizofreni %48 oranında görülür. Şizofreni; kalıtımsal yatkınlık, stres ve çevresel faktörlerin etkileşimi ile ortaya çıkan karmaşık bir beyin hastalığıdır.
Yanlış
Şizofreni hastaları saldırgan ve tehlikelidir.
Doğru
Çoğunlukla saldırgan ya da tehlikeli değildir, tam aksine kendileri saldırganlığa maruz kalırlar. Bu hastaların saldırganlıkları genellikle kendilerine yöneliktir ve intihar riskleri yüksektir. Topluma zararları, toplumun damgalama ve olumsuz önyargılar gibi onlar üzerinde oluşturduğu zarardan çok daha azdır.
Yanlış
Şizofreni hastalarının zeka seviyesi düşüktür.
Doğru
Şizofreni hastalarının zeka seviyesi toplumun geneliyle aynıdır; düşük, normal ya da ileri olabilir. Zeka seviyesi her toplumda olduğu gibi değişkenlikler gösterse de, bu hastalığın bir özelliği değildir. Şizofreni hastaları arasında Nobel Ödülü kazananlar bulunmaktadır.
Yanlış
Şizofreni aniden başlar.
Doğru
Şizofreni genellikle yavaş yavaş başlar. İlk belirtileri ergenlik döneminde ortaya çıkabilir, ancak çoğunlukla farkedilmez. Okul performansında azalma, aile ve arkadaşlarla iletişimde sorunlar, bilginin düzenlenmesinde güçlükler ortaya çıkabilir. Kişi sesler değil, ama ne olduğunu anlayamadığı fısıltılar duyabilir.
Yanlış
Şizofreni tedavisi olmayan ve iyileşmeyen bir hastalıktır.
Doğru
Şizofreni tedavisi mümkün ve iyileşme gösterebilen bir hastalıktır. Tedavi olanağı ve iyileşme ile anlatılmak istenen kuşkusuz hastalığın tümüyle ortadan kalkması demek değildir. Diğer pek çok hastalıkta olduğu gibi, doğru ve düzenli ilaç tedavisi, psikososyal tedaviler ve rehabilitasyonla, toplum içinde bağımsız ve üretken bir yaşam sürebilirler.
Yanlış
Şizofreni, anne babaların yanlış davranışları ya da karakter zayıflığından kaynaklanabilir.
Doğru
Şizofreni karmaşık bir beyin hastalığıdır. Karakter zayıflığı ya da anne babanın davranışı sonucunda görülmez.
Yanlış
Şizofreni hastalarının hepsinde aynı belirtiler görülür.
Doğru
Şizofreni, sadece varsanılar ve sanrıların görüldüğü bir hastalık değildir. Şizofrenide net düşünme, duygularını kontrol etme ve karar verme güçlüğü gibi bozukluklar gözlenebilir.
Yanlış
Şizofreni hastaları hiçbir zaman iş sahibi olamaz, çalışamaz.
Doğru
Tedavi olan şizofreni hastaları, olanakları ve yeteneklerine göre çalışabilir ve üretebilir.
Bianet'te yer alan habere göre, ilk çağlardan günümüze ruhsal hastalıkların tanısı ve tedavisinde kullanılan yöntemleri, batı ve doğu toplumlarının farklı dönemlerde konuya yaklaşımını ilginç görsel ve canlandırmalarla anlatan “Görmezden Gelmeyelim – Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni” sergisi 25 Ekim’e kadar Harbiye Askeri Müzesi’nde gezilebilir.