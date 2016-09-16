Siyasilerden Tarık Akan için taziye mesajı

Siyasetçiler, Türk sinemasının usta isimlerinden Tarık Akan'ın vefatı sonrası taziye dileklerini iletti. Başbakan Binali Yıldırım'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar, birçok siyasetçi üzüntü içinde olduklarını ifade eden paylaşımlarda bulundu.

Akan'ın vefatına ilişkin siyasilerin taziye mesajları şöyle:

Başbakan Binali Yıldırım, sanatçı Tarık Akan'ın vefatı nedeniyle Akan'ın ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diledi. Yıldırım mesajında, "Türk sinemasının önemli isimlerinden Tarık Akan'ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Tarık Akan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve bütün sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, sanatçı Tarık Akan'ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Akan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Avcı, "Tarık Akan, başarılı oyunculuğunun yanı sıra son yıllarda sosyal sorumluluk bilinciyle çocuklarımızın eğitimine de katkıda bulundu. Tarık Akan, çizdiği karakterlerle Türk sinema tarihinde müstesna bir yer kazandı. Tarık Akan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Oyunculuğu ve onurlu duruşuyla tüm sanatçılara örnek olmuş, Yeşilçam'ın usta ismi Tarık Akan'ı kaybettik... Mekanı cennet olsun."

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce: ''Hababam Sınıfı'ndan, Yol'dan, Maden'den, Canım Kardeşimden, Silivri barikatlarından duruşuyla, oyunculuğuyla Tarık Akan geçti,ruhu şad olsun''

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: "Başarılı bir sanatçıyı,halkına bağlı bir eğitimciyi,ülkesinin sorunlarına duyarlı bir yurttaşı;Tarık Akan'ı kaybettik.Başımız sağolsun..''

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: ''Hep gül iyi yürekli insan Tarık Akan... Dualarımız seninle, iyi olacaksın ve birlikte yine güleceğiz yarınlarda...''

Eski CHP'li milletvekili Sabahat Akkiraz: ''Sabahat 'yalın haliyle söylemeli türküleri' derdi.Gözlerine bakarak Türkü okumaktan Mutlu olduğum yüreği kocaman dost... Teker teker azalıyor etrafımız.Güzel insanlar bizi bırakıp gidiyorlar. Onları özleyeceğiz.Bir gün sıra da bize gelecek. Güle güle Tarık Akan...''

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül: ''Yeşilçam'ın değerli oyuncusu Tarık Akan'a Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.''

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ: ''Bizleri Silivri'de hiç yalnız bırakmamış olan güzel insan, büyük sanatçımız Tarık Akan'a Allahtan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun''

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner: ''7 Mayıs 2015... Melih Gökçek ve oğlunun şikayeti nedeniyle ifade vermek için Bakırköy Adliyesinde... #TarıkAkan''

CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Ali Çelebi: ''Büyük sanatçı ve insan Tarık Akan yüreğimize aklımıza ne çok sahne kazıdı. İşte bir sahne: Silivri'den! #tarıkakan...''