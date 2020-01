Siyasilerden darbe girişimine ortak tepki: Tek çare demokrasi!

Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bir grup, Genelkurmay Başkanlığı'na akredite gazetecilere gönderdiği e-mail ile ülke yönetimine el koyduğunu açıkladı. İktidar ve muhalefet partilerinden yapılan açıklamalarda darbe girişimine karşı demokrasiye sahip çıkma çağrısı yapıldı. Anamuhalefet partisi CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım ile telefon görüşmesi yaparak darbe girişimine karşı demokrasiyi savunacaklarını iletti. MHP ve HDP'den yapılan açıklamalarda da darbeye karşı demokrasi vurgusu yapıldı.

Darbe girişiminin Ankara ve İstanbul'da silah seslerinin de eşliğinde yürütülmeye çalışıldığı sırada siyasilerden gelen açıklamalar şöyle oldu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizi meydanlara davet ediyorum; en ağır bedeli ödeyecekler!

Binali Yıldırım: En ağır bedeli ödeyeceklerdir!

Başbakan Binali Yıldırım, “Bu bir kalkışmadır. Bunu yapanlar en ağır şekilde bedelini ödeyeceklerdir. Asker içinde bir yapılanma girişimde bulundu. Buna henüz darbe mümkün değil” dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti hükümeti milletin iradesini temsil eden hükümet işbaşındadır. İşbaşından gitmesi ancak milletin kararıyla olur. Bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz girişimde bulunanlar en ağır şekilde bedelini ödeyecektir. Asla ve asla bu gibi kalkışmalara izin vermeyeceğiz. Bu ve buna benzer çılgınlıklara izin vermeyeceğiz.

"Bunun adına darbe demek doğru olmaz"

Bunun adına henüz bir darbe demek doğru olmaz. Bir kalkışma olduğu doğrudur. Belirli bölgelerde sorumsuzca, devletin emanet ettiği araçları silahları alıp, vatandaşların üzerine giden, onları yere yatırmaya çalışan bir takım gruplar var. Milletimiz rahat olsun, asla ve asla yasa dışı, demokrasiyi kesintiye uğratacak faaliyetlere izin vermeyeceğiz. Güvenlik güçlerimiz harekete geçmiştir, gereği yapılacaktır."

Kılıçdaroğlu: Demokrasimize sahip çıkıyoruz!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasimize sahip çıkıyoruz" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Bu ülke darbelerden çok çekmiştir. Aynı sıkıntıların yeniden yaşanmasını istemiyoruz. Cumhuriyet'e ve demokrasimize sahip çıkıyor; inancımızı eksiksiz bir şekilde koruyoruz. Herkes çok iyi bilmeli ki Cumhuriyet Halk Partisi, Parlamenter demokrasimizin vazgeçilmezi olan yurttaşlarımızın özgür iradesine bağlıdır" dedi.

Bahçeli: Kabul edilemez!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ı arayarak, askeri kalkışmanın kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, Başbakan Yıldırım'ı telefonla aradı. Devlet Bahçeli, kalkışmanın kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yanında olduklarını kaydetti.

HDP: Darbeye karşıyız!

HDP’nin yaptığı açıklama şöyle:

“Türkiye’nin içinden geçtiği bu zorlu ve kritik dönemde, gerekçesi ne olursa olsun hiç kimse kendini halkın iradesi yerine koymamalıdır. HDP, her koşulda ve ilkesel olarak her tür darbeye karşıdır. türkiye’nin acilen çoğulcu ve özgürlükçü bir demokrasiye, iç ve dış barışa evrensel demokratik değerlere sözleşmelere uyum ihtiyacı var.”

Akşener: Demokrasi tek çaredir!

Meral Akşener, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Demokrasi tek çaredir. Demokrasi dışı hiç bir eylem ve davranış kabul edilemez” dedi.

Davutoğlu: Yarın onurumuzun yükseldiği gün olacak!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, TSK'nın yönetime el koymasını değerlendirdi. Davutoğlu, "Bu gece karanlık olabilir ama yarın onurumuzun yükseldiği gün olacak!" dedi.

NTV'de canlı yayına bağlanan Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Her şeyden önce hayırlı geceler. Bu gece hepimiz için bir onur gecesidir, hepimiz için onuru yükseltme gecesidir. Bu gece karanlık olabilir ama yarın onurumuzun yükseleceği gün olacak. Omuz omuza, her siyasi görüşe, her etnik, mezhebi duruşa sahip vatandaşlarım, bugün onurumuzu koruma günü.

TSK’nın onurlu subaylarımıza sesleniyorum, bütün mensuplarımızın milletimizle omuz omuza durma günüdür. Ben bu silahlı kuvvetlerle çalışan bir başbakan olarak sizlere güveniyorum. Milletin iradesine saygılı ve milletin içinden çıkmış parlamentosuna, hükümetine sadık kalacaksınız. Milletimiz bir sınavla karşı karşıya. Bilsinler ki bu millet geleneğini kolay kurmamıştır. Ben bu zor gecede güzel bir aydınlık güne doğacağımız inancındayım.

Dursun Çiçek: Fethullah Gülen cemaatine yakın bir grubun girişimi, komuta kademesi desteklemez

CHP İstanbul Milletvekili ve emekli Albay Dursun Çiçek, ‘darbe girişimi’ne ilişkin yaptığı açıklamada kendisine ulaşan ilk bilgiler itibarıyla Fethullah Gülen cemaatine yakın bir grubun girişimi olduğunu ifade etti. Çiçek bunu koordineli ve TSK’nın komuta kademesince desteklenen bir darbe olamayacağını vurguladı.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Çiçek, geçmişte de Fethullah Gülen cemaatiyle bağlantılı asker içinde yüzde 10’luk bir grup olduğunu kaydetti. Çiçek bu gruba ulusal - laik kesimlerce destek verilip verilmediği yönündeki soruya "Bundan şu anda emin olamadığını ancak zannetmediğini" yanıtını verdi.

Abdullah Gül: Askerler kışlalarına dönsün, bir daha milletin yüzüne bakamazlar!

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'darbe girişimini' değerlendirdi. Gül, "Askerler kışlalarına dönsün, bir daha milletin yüzüne bakamazlar!" dedi. Gül, "Önce bütün milletimize şunu söylemek isterim, düşüncesi, fikri, partisi ne olursa olsun, bir kenara bırakmalı bugün, demokrasi için sımsıkı sahip durması gerekir. Türkiye bir Latin Amerika ülkesi değil, Afrika ülkesi değil" diye konuştu.

Gül'ün açıklamaları şöyle:

"Türkiye'nin milli menfaatlerini kazanmak ve savunmak için büyük mücadele veren TSK'nın başını bu şekilde tutmak büyümk bir zuldür ve büyük bir suçtur. Bu hatayı yapanlar buhndan derhal vazgeçsinler ve kışlalarına dönsünler. Bir daha milletin yüzüne bakamayacak hale gelirler. Aziz milletimden ricam, herhangi bir saldırganlık olmadın, çatışmaya fırsat vermeden, ağır başlı bir şekilde demokrasiye sahip çıksınlar. Gün bugündür, herkesin sınav günüdür. Türkiye bu sıkıntılı geceyi unutacak ve evrensel hukukun geçerli olduu bir nisam olacak Türkiye'de. Bütün vatandaşlarımdan rica, demokrasi ve millet iradesine sahip çıksınlar"

Binali Yıldırım: Kalkışma girişiminde bulundular, bu doğrudan terör olayıdır

Başbakan Binali Yıldırım, 36 yıl sonra gerçekleşen darbe girişimiyle ilgili olarak, "Bütün vatandaşlarımızın bilmesini isterim ancak Silahlı Kuvvetler içindeki bazı çete ve yapılanmalar bir kalkışma denemesi içinde bulunmuştur, bu doğrudan bir terör olayıdır" dedi.

Türkiye, 12 Eylül 1980'den yaklaşık 36 yıl sonra ilk kez darbe girişimine sahne oldu. İstanbul'da jandarma birliklerinin iki boğaz köprüsünü de 21:30 sıralarında Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde kapatmalarıyla kamuoyunun farkına vardığı gelişmeler Ankara semalarında savaş uçaklarının TBMM, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve MİT Müsteşarlığı üzerinde 100 metreye kadar inerek alçak uçuş yapmaya başlamalarıyla netlik kazanmaya başladı. Kızılay'daki Genelkurmay Başkanlığı karargâhının önüne çıkan yolların kapatılmasıyla devam eden gelişmeler sırasında Başbakanlık MİT Müsteşarlığı'nın bulunduğu Yenimahalle ilçesinde alçak uçuş yapan helikopterlerden ateş açıldığı haber verildi. MİT'ten de askeri helikoptere ateş açıldı.

Konuyla ilgili olarak NTV'ye konuşan Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bugün meydana gelen olay Silahlı Kuvvetler’in emir komutasında gerçekleştirilen bir silsile değildir. Bütün vatandaşlarımızın bilmesini isterim ancak Silahlı Kuvvetler içindeki bazı çete ve yapılanmalar bir kalkışma denemesi içinde bulunmuştur, bu doğrudan bir terör olayıdır. Doğu’da, Güneydoğu’da terör olayı neyse bu da odur. Bu terör olayı içinde olanlar, yolları kesenler, kurumlarımıza bomba yağdıranlar bu örgütün devamı gibidir. Asla ve asla böyle bir iş şanlı Silahlı Kuvvetler’in hiçbir mensubuna yakışacak bir iş değildir.

Güneydoğu’da amansız bir mücadele verilirken, askerimize yapılmış en büyük hakarettir. Bugün demokrasiye, ülkeye sahip çıkma zamanıdır. Türkiye ayaktadır, Türkiye sokaktadır, bu çapulculara fırsat verilmeyecektir. Tüm siyasi parti liderleri, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Perinçek yanımızda olduklarını açık ve seçik ortaya koydular. Millete teşekkür ediyoruz, biz görevimizin başındayız. Milletimize teşekkür ediyorum. Bu işin sonunda millet kazanacak, demokrasi kazanacak.

Şu andaki konumuz bu ahlaksız, bu kalleş terör yapılanmasının bu kalkışmasına gerekli cevabı verme zamanıdır. Komutanlarımız asla ve asla tasvip etmemektedir. Bir ihanet çetesiyle karşı karşıyayız. Evelallah milletimizin gücü, feraseti etkisiz hale getirecektir. Ağırlıklı olarak İstanbul ve Ankara’da, bunun da küçük bir grup olduğu anlaşılıyor. Çok aptalca, çılgınca bir girişimdir. Bugün Türk demokrasisi bir imtihandadır. Milletimiz ayakta ve buna gerekli cevabı verecektir. Milletimizin verdiği emaneti bu darbe bozuntularına emanet etmeyeceğiz. Bu soysuzlara gününü göstereceğiz, milletimiz bunlara günlerini gösterecek"

Kemal Kılıçdaroğlu: Toplumun her kesimi darbe girişimine ortak ses çıkarmalıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'darbe girişimi'ne ilişkin açıklama yaptı. NTV yayınına katılan Kılıçdaroğlu, "Demokrasiye sahip çıkmak sadece CHP'lilerin AKP'lilerin değil, herkesin ortak görevi" dedi. CHP'nin halkın iradesine sahip çıktığına değinen Kılıçdaroğlu, "Toplumun her kesimi darbe girişimine ortak ses çıkarmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Efendim, biz demokrasimizi güçlendirmek için çok büyük çaba harcadık. Hep birlikte demokrasimizi güçlendirmek istedik. Acı darbelerin izlerini hala taşıyoruz. Yeni bir darbeyle karşı karşıya kalmak asla söz konusudur. Cumhuriyete sahip çıkmak temel ilkelerimizdendir. CHP parlamenter demokrasinin olmazsa olmaz ilkesinden halkın iradesine sahip çıkmaktadır. Toplumun her kesimi darbe girişimine ortak ses çıkarmalıdır.

"Sayın Başbakan’la konuştum, elbette ki demokrasiye sahip çıkmak sadece CHP’lilerin, AKP’lilerin değil herkesin ortak görevi. TBMM’de olağanüstü toplantı söz konusu, arkadaşlarımız orada, TBMM’deler"

Bülent Arınç: Cumhurbaşkanımız görevi başındadır; tek endişem bu çatışma sürecinin uzamasıdır

Eski TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bu gece başlayan darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanacağını belirterek "Tek endişem bu çatışma sürecinin uzaması ve kan dökülmesi ve kapanmayacak yaraların açılmasıdır" diye konuştu.

Bülent Arınç'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Üç bomba üst üste patladı. Şimdi bulunduğumuz apartmanın eksi birindeyiz. Bazı dairelerin camları patladı. Her an patlama sesleri, silah sesleri geliyor. Gördüğümüz manzara dışında İstanbul’da çatışma yok.

"AA kaynaklarından aldığım bilgiye göre, ordunun üst kademesiyle hiçbir ilgisi olmayan bir grup. Bir takım yerleri rehin alabilecek yerlere kadar gelmiş oluyor. Şüphesiz sivil iradenin yanındayım.

"Bir çatışmadan korkuyorum, bu kesinlikle başarısız olacaktır. Halk bu darbe girişiminin yanında değildir. Cumhurbaşkanımız görevi başındadır, parlamento açıktır. Tek endişem bu çatışma sürecinin uzaması ve kan dökülmesi ve kapanmayacak yaraların açılmasıdır"