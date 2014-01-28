'Siyaseti bir kenara bırakalım, Prof. Hilmioğlu adım adım ölüme gidiyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Siyaseti bir tarafa bırakalım. Eğer bir kişi adım adım ölüme yollanıyorsa ve öleceğini biliyorsa bunu hapiste tutmak doğru değildir” dedi.

Uzun süredir hapiste olan eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu'nun, ciddi sağlık sorunlarının bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Fatih Hilmioğlu gibi bir insanı hapiste tutmak gerçekten çok acı. Büyük bir dram. Sağlığa ihtiyacı var, huzura ihtiyacı var. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Bu insanlık dramına son verin, bu dram Türkiye'nin vicdanını kanatıyor" diye seslendi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Silivri Cezaevi’ne giderek, burada yatan kanser hastası Hilmioğlu’nu ziyaret etti. Bir saat 15 dakika süren ziyaret sonrası çıkışta basın mensuplarına açıkamada bulunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Fatih Hilmioğlu’nu ziyaret ettik. Türkiye’nin sayılı bilim insanlarından birisi. Uzun süredir hapiste Ciddi sağlık sorunu var. Tabi bir hekim olarak kendi sorununu bilmesi ayrı bir dram. ‘Sadece kendisi değil kendisiyle beraber pek çok hükümlünün aynı sorunu, benzer bir sorunu yaşadığını’ ifade ettim. Hz. Ali’nin çok güzel bir sözü var. ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ diye. Fatih Hilmioğlu binlerce öğrenci yetiştirdi. Bunlar Anadolu’nun pek çok ilinde, ilçesinde insanlara şifa dağıtıyorlar. Fatih Hilmioğlu gibi bir insanı hapiste tutmak gerçekten çok acı büyük bir dram. Onun sağlığa, huzura, tedaviye ihtiyacı var.

'Siyaseti bir kenara bırakalım'

Buradan bütün yetkililere sesleniyorum, bu insanlık dramına son verelim. Bu dram Türkiye’nin vicdanını kanatıyor. Doğru değil. Oğlunu kaybetti hapisteydi, bu drama bir insanın dayanması mümkün değil. Sadece onun değil benzeri bir dramı yaşayan çok sayıda hükümlü var. Özellikle Sayın Başabakan’a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Siyaseti bir tarafa bırakalım. Bir insan hapse girdikten sonra devletin koruması, güvenliği altındadır. Orada eğer bir kişi adım adım ölüme yollanıyorsa, ve öleceğini biliyorsa bunu hapiste tutmak doğru değildir.

Gül'e seslendi: Yetkini kullan

Sayın Cumhurbaşkanı’na da sesleniyorum. Yetkiniz var, lütfen yetkinizi kullanın. Eğer kamu da birileri yetkisini kullanmıyorsa onları harekete geçirmeli. Bu günlük, sıcak siyasetin konusu değildir. İşin ucunda bir insanın hayatı var. Öldükten sonar çözüm üretmek hiçbir şekilde Kabul edilemez. Ölmeden önce sizin önlem almanız gerekir, çözüm üretmeniz gerekir. Bu insanlık dramına son verelim diyorum.”

Pankartlı protesto

Cezaevi girişine gelen CHP Sancaktepe İlçe Örgütü'ne mensup bir grup, temayül yoklamasında birinci seçilen aday adayının, aday seçilmemesine protesto ederek "Sancaktepe’yi çaresiz bırakmayın. Hakkımızı geri verin" yazılı pankart açtı. Kılıçdaroğlu, gruptan bir kişiyle görüştü.