Fatih Hilmioğlu için tahliye talebi

Ergenekon tutuklusu Fatih Hilmoğlu’nun kardeşi ve avukatı Hayati Hilmioğlu, uzun tutukluluk, yaşam hakkı ve adil yargılama ihlali olduğu gerekçesiyle yarın tahliye talepli dilekçe verecek.

Ergenekon davasından yaklaşık 5 yıldır tutuklu olan ve kanser tedavisi gören Eski İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Fatih Hilmioğlu’nun özgürlüğüne kavuşması için kritik saatler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sorunun çözümü için devreye girdi. Bu aşamada "Af yetkisi" bulunmayan Gül, tutuksuz yargılama için ilgililere "Bu soruna bir çare bulun" talimatı verdi.

İkinci gelişme ise Anayasa Mahkemesi’nde olacak. Hilmioğlu’nun kardeşi ve avukatı Hayati Hilmioğlu, tutuksuz yargılama için bugün Yüksek Mahkeme’ye bireysel başvuruda bulunacak. Avukat Hilmioğlu, uzun tutukluluk, yaşam hakkı ve adil yargılama ihlali olduğu gerekçesiyle yarın tahliye talepli dilekçe verecek.

Sağlık durumu kötüleşen Fatih Hilmioğlu, dün tahliye olmuştu.