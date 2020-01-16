Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı: Görüntüyü tasvip etmiyoruz

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, hukuk fakültesi öğrencisiyken, elindeki silahı Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne doğrultmuş haldeki fotoğrafını sosyal medya hesabından “AÜHF2016YılınKaresi” etiketiyle paylaşan Murat Anıl Varol’a hakkında açıklamada yaptı.

SBF İşletme Bölümü Ticaret Hukuk Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olan Varol’un daha önce söz konusu fotoğrafa ilişkin soruşturma geçirdiğini ve ceza almadığını hatırlatan fakülte yönetimi açıklamasında, “Söz konusu basın yayın araçları aracılığıyla öğrendiğimiz bu görüntüyü hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi ve asla etmeyeceğimizi, üniversitelerin ve bilimin bu türden görüntülerle anılmaması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

Sosyal medyada gündem olmasının ardından Varol tarafından 13 Ocak 2020 tarihinde fakülte elektronik posta ağında açıklama yapıldığı hatırlatılan fakültenin açıklamasında şunlar ifade edildi:

"Objektif değerlere göre karar verildi"

Fakültemiz İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı tarafından yapılmış olan sınavda, ikisi fakülte içinden ve biri fakülte dışından üç profesörden oluşan jüri, sınava katılan yedi adayı bilimsel kriterlere göre değerlendirerek kararını vermiştir. Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi alım süreci, fakültemizde şimdiye kadar gerçekleşmiş olan bütün alım süreçlerinde olduğu gibi her aşaması mevzuatta ayrıntılı olarak düzenlenmiş kurallara ve objektif kriterlere göre gerçekleştirilmiştir.

"Ceza almadığı öğrenildi"

İlgili araştırma görevlisinin açıklamasından sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenci iken bir disiplin soruşturması geçirdiği ve soruşturma sonucunda herhangi bir ceza almadığı öğrenilmiştir.

"Tasvip etmiyoruz"

Söz konusu basın yayın araçları aracılığıyla öğrendiğimiz bu görüntüyü hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi ve asla etmeyeceğimizi, üniversitelerin ve bilimin bu türden görüntülerle anılmaması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

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