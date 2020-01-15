Mülkiyeliler Birliği: O fotoğraf fakültelerimizin tasfiyesinin başladığı ilk ihraçların ardından paylaşıldı

Mülkiyeliler Birliği, hukuk fakültesi öğrencisiyken 31 Aralık 2016 tarihinde, elindeki silahı Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne doğrultmuş halde verdiği pozu sosyal medya hesabından “AÜHF2016YılınKaresi” etiketiyle paylaşan Murat Anıl Varol’a ilişkin açıklamada yaptı. Açıklamada Varol'un asistan alınmasının arka planındaki atmosferin çok uzun zamandır var olduğu belirtilirken, "O silahlı fotoğraf bu atmosferin en kızgın günlerinde, fakültelerimizin tasfiyesi başladığı ilk ihraçların ardından paylaşılmış, öğrenci ve öğretim üyelerimiz kendilerini tehdit altında hissetmiştir. Bu atmosferde üniversite yaşayamaz, bu atmosferde fikirler çoğalamaz, bu atmosferde öğrencilerimizin can güvenliği yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Mülikiyeliler Birliği'nin açıklaması şu şekilde:

"İki ay önce Mülkiye’nin 160. yılı için düzenlenen sempozyumda özel güvenlik görevlileri Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerini yasaya aykırı olarak cop kullanmak suretiyle ve baş-boyun bölgelerini hedef alarak darp etmiş, ardından kendini ülkücü olarak tanımlayan bir grup öğrencilerimize saldırmıştı. Araya girmek isteyen öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz yaralanmıştı.

Bu olayın ardından Mülkiyeliler Birliği’nde gerçekleştirdiğimiz basın toplantılarında kaygımızı dile getirmiştik. Milletvekillerimiz, demokratik kitle örgütlerimiz ile birlikte öğrencilerimizin can güvenliğinin sağlanmasının, eğitim öğretim haklarının, ifade özgürlüklerinin, anayasada yer alan akademik demokratik haklarının güvenceye alınması için mücadele edeceğimizin, konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızın sözünü vermiştik. Böylesine vahim bir olayın üzerinden henüz bir ay geçmeden özel güvenlik birimi tarafından önceden bilindiği anlaşılan ve buna rağmen hiçbir önlem alınmayan bir olayda kampüsten çıkan bir öğrencimizin aynı gruba mensup kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını öğrendik.

"Kampüste ülkü ocakları adına gösteriler yapılıyor"

Peki idare ne yaptı? Görevi nedeniyle işlediği suçlar dolayısıyla kamu görevlisi olarak muamele görmesi gereken ve doğrudan idarenin sorumluluğunda olan özel güvenlik görevlilerinden görüntülerde öğrencileri darp ettiği açık olanlar hakkında bir idari soruşturma başlatıldı mı? Öğrencilerimizi ve öğretim üyelerimizi darp eden kişiler tespit edildi mi? Haklarında herhangi bir soruşturma açıldı mı? Ne yazık ki bunlara olumlu yanıt veremiyoruz.

"Kampüse mezunlarımız güvenlik gerekçe gösterilerek alınmıyor"

Ülkücü grubun kılıç hakkı olarak gördüğü bir kampüsten söz ediyoruz. Bu kampüse mezunlarımız güvenlik gerekçe gösterilerek alınmıyor. Başka fakültelerden öğrencilerin girmesine güvenlik gerekçesiyle izin verilmiyor. Bilimsel toplantılara, öğrenci mezun buluşmalarına izin verilmiyor. Ama kılıç teslim törenleri düzenlemesine izin veriliyor. Bu kampüse bir grup pala, bıçak ve ateşli silah sokabiliyor.

"Kendini ülkücü olarak tanımlayan bu grubun ayrıcalığı nedir?"

Gece yarıları kampüsle hiçbir alakası olmayan kişiler kampüse girip ülkü ocakları örgütü adına gösteriler yapabiliyor, Hukuk Fakültesi’nin çatısından örgütlerinin pankartını sallandırabiliyor. Peki kendini ülkücü olarak tanımlayan bu grubun ayrıcalığı nedir? Öğrencilerimizin bir sınıfa girip şiir okumaları engellenirken, fanzin çıkarmaları kınama cezası ile cezalandırılırken, duayen hocalarımızdan Alaeddin Şenel ile yaptıkları bilimsel toplantı kriminalize edilirken, ez cümle öğrencilerimize kültürel ve akademik olarak nefes aldırılmazken silahlı, saldırgan grup üyeleri hangi saikle korunmaktadır? İdare bu grup mensuplarını demokratik haklarını kullanmak isteyen öğrencileri bastırmak için mi kullanmaktadır?

"Bu atmosferde öğrencilerimizin can güvenliği yoktur"

İşte “ağır ağır sıkacaksın bu merdivenlerden” diyerek eline silah alıp mizah yaptığını söyleyen Murat Anıl Varol’un Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne asistan alınmasının arka planının görünen yüzünde çok uzun zamandır süren bu atmosfer vardır. O silahlı fotoğraf bu atmosferin en kızgın günlerinde, fakültelerimizin tasfiyesi başladığı ilk ihraçların ardından paylaşılmış, Fakültemiz iletişim listesinde konu uzun bir süre gündemde kalmış, öğrenci ve öğretim üyelerimiz kendilerini tehdit altında hissetmiştir. Bu atmosferde üniversite yaşayamaz, bu atmosferde fikirler çoğalamaz, bu atmosferde öğrencilerimizin can güvenliği yoktur. Bu atmosferde bilim sınavlarının niteliği tartışmalı hale gelir. Sınava giren öğrencilerin önceden aranıp aranmadığını bilemeyiz. Üniversitenin üniversite haline gelebilmesi için bu atmosferin sonlandırılması gerekir.

"Fakültemizi savunmaya devam edeceğiz"

Mülkiyeliler Birliği olarak tekrarlıyoruz. Öğrencilerimizin can güvenliği idarenin sorumluluğundadır. Öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin anayasadan kaynaklı haklarını güvenceye almak idarenin sorumluluğundadır. Bu sorumluluğu yerine getirmemek, şiddeti, şiddeti açıkça çağıran gösterileri kollamak, buna zemin hazırlamak suçtur. Bu suça ortak olanlar, sorunun temel kaynağıdır. Söz konusu kişinin savunmasında mizah olarak gördüğü şeyin bir şiddet çağrısı olduğu asla gözden kaçmamalıdır. Mülkiyeliler Birliği olarak meselenin takipçisi olmaya; kaynağımız, bilim ocağımız Fakültemizi savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz."

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