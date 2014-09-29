Artvin’in Murgul ilçesi Damar Köyü’nde, Murgul Eti Bakır İşletmeleri’nde Cengiz A.Ş’nin Altın madenini işleme ve ayrıştırmak için siyanür havuzu kurmak istemesinin üzerine cuma sabahı işçilerin fabrikaya gitmemesiyle başlayan eylem 4 gündür sürüyor. Aynı zamanda Bakır İşletmeleri için yapılmış olan 24 megavatlık Eti Bakır Murgul Hidroelektrik Enerji Santrali de çalışmıyor. Fabrikanın kapanmasıyla tehdit edilen işçiler ‘Siyanür varsa biz yokuz’ diyor.

İşçiler haftasonu çalışmadı

Seçil Türkkan'nın Birgün'deki haberine göre, işçiler haftasonu fabrikaya gittiler fakat kimse çalışmadı. İşletmede 800 işçi çalışıyor. Mehmet Cengiz cuma günü İşletme Müdürü Necati Topaloğlu aracılığıyla ‘siyanür kullanmayacağız’ demiş fakat arkasından çark etmişti. Dün İlçeye Eti bakır İşletmeleri Genel Koordinatörü Ünsal Arkadaş gelerek Belediye Başkanı ile görüşme yaptı, ardınan da Murgul Siyanüre Hayır Platformu ile akşamüstü saatlerinde taleplerini konuşmak için görüştü.

'İşsiz kalmayı göze aldık'

Murgul Siyanür’e Hayır Platformu’ndan Şenol Raifoğlu ‘HES dahil kimse çalışmıyor. Bizi fabrikayı kapatmakla tehdit ettiler ama işsiz kalmayı göze aldık. Çıkışlarımızı vereceklerini söylüyorlardı, ertelediler. Tehdit başarılı olmadı. Siyanür varsa biz yokuz. Murgul’da siyanür istemiyoruz’ dedi.

'Murgul'un çoğu kanserden öldü'

Damar, bir maden köyü olarak biliniyor. Köyde Karadeniz Bakır İşletmeleri 60 yıldan fazla bir süre maden çıkardı ve bundan 5 yıl önce özelleştirilerek Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Eti Bakır İşletmeleri tarafından satın alındı. Artvin halkı Cengiz’in Cerattepe bölgesinden çıkarmayı planladığı madeni Murgul’da işleyeceğinin savunuyor. Murgul’da halk siyanüre karşı bir de imza kampanyası düzenledi ve yaklaşık 4 bini aşkın imza toplandı. Murgul’un nüfusu ise 6.600. Köylüler siyanür havuzları için sondaj çalışmalarının bundan 20 gün önce başladığını söylüyor. Fakat havuzların ÇED Raporu henüz yok. Murgul’da siyanür istememe gerekçelerini Raifoğlu şöyle açıklamıştı: ‘Siyanürün zehir olduğunu biliyoruz. Murgul’un çoğu kanserden öldü, daha önce zehirli S02 gazı soluduk. Çok insan göç etmek zorunda kaldı. Ben istemiyorum."