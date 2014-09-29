T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Siyanür varsa biz yokuz'

Murgul Eti Bakır İşletmeleri’nde Cengiz A.Ş’nin altın madeni için siyanür havuzu kurmak istemesi üzerine işçiler 4 gündür iş bıraktı

29 Eylül 2014 13:48

Artvin’in Murgul ilçesi Damar Köyü’nde, Murgul Eti Bakır İşletmeleri’nde Cengiz A.Ş’nin Altın madenini işleme ve ayrıştırmak için siyanür havuzu kurmak istemesinin üzerine cuma sabahı işçilerin fabrikaya gitmemesiyle başlayan eylem 4 gündür sürüyor. Aynı zamanda Bakır İşletmeleri için yapılmış olan 24 megavatlık Eti Bakır Murgul Hidroelektrik Enerji Santrali de çalışmıyor. Fabrikanın kapanmasıyla tehdit edilen işçiler ‘Siyanür varsa biz yokuz’ diyor.

 

 

İşçiler haftasonu çalışmadı

 

Seçil Türkkan'nın Birgün'deki haberine göre, işçiler haftasonu fabrikaya gittiler fakat kimse çalışmadı. İşletmede 800 işçi çalışıyor. Mehmet Cengiz cuma günü İşletme Müdürü Necati Topaloğlu aracılığıyla ‘siyanür kullanmayacağız’ demiş fakat arkasından çark etmişti. Dün İlçeye Eti bakır İşletmeleri Genel Koordinatörü Ünsal Arkadaş gelerek Belediye Başkanı ile görüşme yaptı, ardınan da Murgul Siyanüre Hayır Platformu ile akşamüstü saatlerinde taleplerini konuşmak için görüştü.

 

'İşsiz kalmayı göze aldık'

 

Murgul Siyanür’e Hayır Platformu’ndan Şenol Raifoğlu ‘HES dahil kimse çalışmıyor. Bizi fabrikayı kapatmakla tehdit ettiler ama işsiz kalmayı göze aldık. Çıkışlarımızı vereceklerini söylüyorlardı, ertelediler. Tehdit başarılı olmadı. Siyanür varsa biz yokuz. Murgul’da siyanür istemiyoruz’ dedi.

 

'Murgul'un çoğu kanserden öldü'

 

Damar, bir maden köyü olarak biliniyor. Köyde Karadeniz Bakır İşletmeleri 60 yıldan fazla bir süre maden çıkardı ve bundan 5 yıl önce özelleştirilerek Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Eti Bakır İşletmeleri tarafından satın alındı. Artvin halkı Cengiz’in Cerattepe bölgesinden çıkarmayı planladığı madeni Murgul’da işleyeceğinin savunuyor. Murgul’da halk siyanüre karşı bir de imza kampanyası düzenledi ve yaklaşık 4 bini aşkın imza toplandı. Murgul’un nüfusu ise 6.600. Köylüler siyanür havuzları için sondaj çalışmalarının bundan 20 gün önce başladığını söylüyor. Fakat havuzların ÇED Raporu henüz yok. Murgul’da siyanür istememe gerekçelerini Raifoğlu şöyle açıklamıştı: ‘Siyanürün zehir olduğunu biliyoruz. Murgul’un çoğu kanserden öldü, daha önce zehirli S02 gazı soluduk. Çok insan göç etmek zorunda kaldı. Ben istemiyorum."

ETİKETLER

işçilersiyanüreylemiş bıraktı

İlgili Haberler

'İşçiler madenden kaçmasın' diye kapıya kilit vuruluyormuş!

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait 1800 işçinin çalıştığı maden ocağının müdürü, işçi asansörünün kilitlenmesinin nedeni olarak 'maden kaçakları'nı gösterdi

Van'dan Ankara'ya yürüyen işçiler 104 gündür eylemde

Van’dan Ankara’ya yürüyen işçiler 5 gündür Abdi İpekçi Parkı’nda, çadır kurmaları yasak olduğu için, yağmura karşı branda kullanmalarına da ‘çadır özelliği oluştuğu’ gerekçesizyle izin verilmiyor

Zonguldak'ta maden işçileri Valiliğe yürüyor

Yaklaşık 500 maden işçisi, işten çıkarılmalara son verilmesini istiyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24