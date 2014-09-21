Van'dan Ankara'ya yürüyen işçiler 104 gündür eylemde

Van’dan Ankara’ya yürüyen işçiler 104 gündür eyleme devam ediyor. Abdi İpekçi Parkı’nda bekleyişi süren işçilerin çadır kurması yasak. Yağmurdan korunmak için naylon veya branda germelerine de ‘çadır özelliği oluştuğu’ gerekçesiyle izin verilmiyor. Emniyet’in branda ve çadıra izin vermemesinin, aynı parkta başlayan ve aylarca süren TEKEL eylemleri endişesinden kaynaklandığı yorumları yapılıyor.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, yağmurdan dolayı mağdur olan işçiler ailelerinin de Van’da aç, susuz olduğunu söylüyor. Borçlarını ödeyemedikleri için elektrikleri kesilmiş. Ekonomik sıkıntılar ailelerin dağılmasına yol açmış; 43 işçinin eşi boşanma davası açmış.

Eylem yapan işçiler Van’da 2011’de yaşanan depremin ardından Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında işe alınmış. Toplam 7 bin 286 işçi 3 yıl asgari ücretle çalıştırılan işçilerin, yılın tamamında çalışmalarına hiç izin verilmemiş. 2012’de 9 ay, 2013’te 7 ay, 2014’te de 7 ay 14 gün çalıştırılmışlar.

İşçiler, çalıştıkları süre boyunca her işi yaptıklarını söylüyor. İşçilerden Abdullah Yeşilbaş, “Aklınıza gelebilecek her işi yaptık. Kamu kurumlarında çalıştık, belediyede çalıştık, il özel idaresinde çalıştık, şoförlük yaptık, sekreterlik yaptık, kömür dağıttık, çadır kentte yemek dağıttık, enkaz kaldırdık, hamallık yaptık” diyor ve “Öyle ki, memurlar gelmedi biz çalışmaya devam ettik” diye ekliyor.

Mesai alamadan hafta sonları ve mesai saatleri dışında da çalıştırılan 7 bin 286 işçi, Haziran ayında “Artık çalışmanıza gerek kalmadı” denilerek işten çıkarılmış. Van’daki eylemlerini 94 gün sürdüren işçiler sık sık polis müdahalesi ile karşılaşmış. Daha sonra Ankara’ya doğru yola çıkan işçiler 5 günlük yolculuğun ardından başkente ulaşmış. 154 işçi, 5 gündür Abdi İpekçi Parkı’nda yatıp kalkıyor ve toplam 104 gündür eylemde. Sivil toplum örgütleri yemek ihtiyaçlarını karşılıyor, ancak banyo yapma ve üzerlerini değiştirmeleri olanakları yok.

İşçiler, Abdi İpekçi Parkı’nda, Türkiye İş Kurumu (İşkur) Çankaya Hizmet Binası’nın önünde kalıyorlar. Sendikalar ve muhalefetteki siyasi partilerin ziyaret ettiği işçiler, Meclis’te ve Çalışma Bakanlığı’nda da görüşmelerde bulunmuş.

Abdullah Yeşilbaş, “3 gün önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Halil Etyemez ile görüştük. Bakanla görüştükten sonra bize döneceğini söyledi. 3 gün oldu ama hâlâ dönmedi” diyor. “Cebimizde 5 kuruş yok. Ailelerimiz Van’da aç, susuz. Elektriklerimiz borçları ödeyemediğimiz için kesik. Ailelerimiz karanlıkta. Okullar açıldı çocuklarımıza kalem defter bile alamadık. Harçlık veremedik. Şu an sağlık güvencemiz de yok” diyerek içinde bulundukları zorluğu anlatıyor.