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Zonguldak'ta maden işçileri Valiliğe yürüyor

Yaklaşık 500 maden işçisi, işten çıkarılmalara son verilmesini istiyor

22 Eylül 2014 13:09

2005’te Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan (TTK) ihale ile kiraladığı sahada üretim yapan Hattat Holding’e bağlı HEMA Kömür İşletmeleri, Haziran ayı başında sözleşmede belirtilen kuyularda ekonomik değer taşıyan kömür kalmadığı gerekçesiyle, yeni galerilerde hazırlık çalışması yapmak için ek süre talebinde bulundu. Daha önce toplam 39 ay ek süre verildiği gerekçesiyle talebi reddeden TTK, 17 numaralı panoda da belirlenen eksikliklerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince incelenmesi için üretimi durdurdu. TTK incelemenin ardından, 1 ay sonra söz konusu panoda üretime devam edilebileceğini bildirdi.

 

29 işçi çıkarıldı

 

Ancak firma, TTK ile yaşadığı uyuşmazlık sonucu iş gücü fazlalığını gerekçe göstererek daha önce 16 işçiyi işten çıkardı. Geçen cuma günü 13 işçinin daha işten çıkarılacağına dair tebligat yapılması üzerine ocakta çalışan madenciler işi durdurdu. Gece vardiyasından çıkan ve gündüz vardiyası için ocağa gelen yaklaşık 500 işçi, maden ocağından Zonguldak’a doğru yürüyüşe geçti.

 

'Ankara duy sesimizi'

 

4 kilometrelik belde yolunu yürüyerek Zonguldak- İstanbul karayoluna ulaşan işçiler, 'Ankara Ankara duy sesimizi, bu gelen madencinin ayak sesleri' sloganıyla tepkilerini gösterdi. Burada gazetecilere açıklama yapan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı İsa Mutlu, Zonguldak’a yürüyüş kararını geçen cuma günü aldıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Zonguldak’a yürüyerek ve Valiliğin önünde oturma eylemi yaparak daha ses getirici bir eylem yapacağımızı düşündük. Biz kimseye ’zorla bizi çalıştır’ demiyoruz. Çalışılacaksa, iş huzuru ve iş barışı içinde hep beraber çalışmak istiyoruz. Devlet, ama buraları işçisi ile birlikte devir alır ama başka çözüm bulur, nasıl bir çözüm bulacaksa bulsun. Biz her gün işten atılacağız korkusuyla iş güvenliğine aykırı şekilde yer altında çalışmak istemiyoruz."

 

'Ha işsiz kalmışız, ha göçükte kalmışız'

 

Maden ocağında 4 yıldır çalışan 2 çocuk babası Sertan Gökyeşil ise "Ha işsiz kalmışsın, ha göçükte kalmışsın aynı. 2 çocuğumuz var. İşsiz kalsak da bakamayacağız, göçükte kalsak zaten bakamayacağız" dedi.

İşten atılan 10 yıllık madenci Yılmaz Sarıkan ise arkadaşlarının kendileri için ortaya koyduğu mücadeleden mutlu olduğunu söyledi.

İşçiler, daha sonra jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak yönüne doğru yürüyümeye devam etti. Madencilerin yürüyüşü nedeniyle Zonguldak- İstanbul karayolunun Ereğli yönü ulaşıma kapatıldı. Ulaşım, dubalarla bölünen Zonguldak yönünden gidiş- geliş şeklinde sağlanıyor.

 

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