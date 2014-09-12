'İşçiler madenden kaçmasın' diye kapıya kilit vuruluyormuş!

Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez maden ocağında işçiler madendeyken asansör kapılarının kilitlenmesini Müdürü Recep Danacıoğlu "Ocağa girmediği halde çıkış saatinde gelip kartını basarak o gün çalışmış gibi yevmiye almak isteyen işçileri önlemek için yapılıyor" diyerek savundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), bin 800 işçinin çalıştığı maden ocağında, işçilerin ocaktan erken çıkmalarını önlemek için asansör çıkış kapılarının kilitlenerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iş güvenliği ve sağlığı yönetmeliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle Zonguldak 3'üncü İş Mahkemesi'ne dava açtı.

10 yıldır uygulanıyormuş!

DHA’da yer alan habere göre, maden ocağında kapı kilitlenmesi uygulamasının basına yansımasının ardından Üzülmez Müessese Müdürü Recep Danacıoğlu, işçilerin maden ocağına nasıl girip çıktıklarını kameralar önünde anlattı. Danacıoğlu, 2 asansörün bulunduğu alanda 2 kapı bulunduğunu, işçilerin ocağa giriş ve çıkışta ise diğer iki turnikeyi kullandıklarını söyledi. Diğer 2 kapının ise yaklaşık 10 yıldır kilitli olduğunu belirten Danacıoğlu, bu uygulamayı işe gitmediği veya ocaktan erken çıktığı halde çıkış saatinde asansör bölümüne girip çıkış noktasında kartlarını basarak o gün çalışmış gibi yevmiye almak isteyen işçileri önlemek için başlattıklarını belirtti. Danacıoğlu, şöyle konuştu:

"Normal ocakta çalışan işçimiz mesai bitiminde asansörle yukarıya çıkıp kartını basarak turnikeden geçip soyunma odalarına gidiyor. Asansörle ocaktan çıkan işçinin burada kaçışını engelleyen bir şey yok. Kilit yok. Kimseyi tutmuyoruz. Buradan erken çıkan, veya o gün işe gelmeyen işçiler, o kapılar açık olursa oradan girecek. Ama kapı kilitli olduğu için giremiyorlar ve kartlarını basamıyorlar. Tepki bu yüzden. Bu uygulama kurumun puantaj sistemine uygun yapılan bir şey. Yani dışarıdaki kaçak işçilerin kart basmalarını engellemeye yönelik bir uygulama. Buna da bu şekilde kaçmaya alışmış 100-200 kişilik grup var, onlar tepki veriyor."

GMİS: İşçinin moral motivasyonunu etkiliyor

GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Osman Tutkun ise kapıların kilitli olmasının madencinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Her sabah madencilerin tertibi yapılır. Her tertibin isim listesi yukarıya puantörlere bildirilir. Mazeret bildirmeden işe gelmeyen madenciye yevmiye verilmez. O gün sonradan gelip izinsiz kartını bastığında ise ayrıca disiplin cezası yer. İşe gitmeyen madencinin o gün yevmiye alma şansı yok. Kilit uygulaması, iş kanunu ve toplu iş sözleşme hükümlerine aykırı. Ayrıca dışarıdan gelen kaçak işçilerin denetim ve gözetimi kuyu başı kameraları ile görevli elemanlarca yapılıyor. Kapı kilitlemek yerine bu denetim mekanizmasının iş başında olması gerekir."

Tutkun, işçilerin çıkış yaparak lambahaneye gidişte kullandıkları kapının da kilitlendiğini iddia etti.