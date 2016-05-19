Siyahi genci öldürdüğü silahı açık artırmayla sattı

ABD'nin Florida eyaletinde silahsız Trayvon Martin'i öldüren George Zimmerman, 17 yaşındaki genci öldürdüğü silahı internet üzerinden açık artırmayla sattı.

Açık artırmayı yürüten UnitedGunGroup.com sitesi, silahın kaç paraya satıldığını ve alıcısını açıklamadı.

Gönüllü mahalle bekçisi Zimmerman, silahsız siyah genci Şubat 2012'de öldürmüş, ancak nefsi müdafaada bulunduğunu iddia ederek cinayet suçlamasından aklanmıştı.

Silahı satışa çıkarmasının ardından Zimmermann'ı "Travyon'un ölümden kâr elde etmeye çalışmakla" eleştirenler olmuştu.

ABD'deki bireysel silahlanma destekçileri ise ABD yasasına uygun davrandığını belirterek Zimmermann'ı savunmuştu.

"Amerikan simgesi"

Zimmerman açık artırma sitesindeki tanıtım yazısında 9 mm çapındaki silahı bir "Amerikan simgesi" olarak tanımlamış ve ABD Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde silahı kendisine geri verdiğini belirtmişti.

Zimmerman davada Trayvon Martin'in kendisine saldırdığını ve nefsi müdafaada bulunduğunu savunmuştu.

Florida'nın Sanford kentindeki olayın ardından Zimmerman bir buçuk ay boyunca tutuklu kalmış ve bu durum ülke genelindeki eylemlerle protesto edilmişti.

Polis Zimmerman'ın tartışmalı "kendini savunma" yasası nedeniyle gözaltına alınmadığını savunmuştu. Yasa bir kişinin kendisini yakın tehlike altında olduğunu hissederse ölümcül güç kullanmasına izin veriyor.

Zimmerman'ın avukatları Trayvon Martin'in müvekkillerini yumrukladığını, kafasını kaldırıma çarptığını ve silahına doğru uzandığını savunmuştu. Savcılık ise Zimmerman'ın bir dizi yalan söylediğini iddia etmişti.

Davanın ardından ABD'nin birçok kentinde protestolar düzenlenmiş ve Başkan Barack Obama "35 yıl önce olsaydı, Trayvon Martin ben olabilirdim" demişti.