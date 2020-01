Siyah genci öldüren kişiye beraat kararı ABD'yi karıştırdı

ABD’de geçtiğimiz yıl ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendiren Trayvon Martin cinayetinde, 17 yaşındaki genci öldüren George Zimmerman dün mahkemede suçsuz bulundu. Jürinin tartışmalı kararının ardından siyahlar “Adalet yoksa barış da yok” sloganları atarak ülkenin dört bir yanında sokağa döküldü.

Hürriyet gazetesinden Tolga Tanış'ın haberine göre, Şubat 2012'de ayında yaşanan olay sonrası Zimmerman’ın yargılanmasına üç hafta önce başlanmıştı. Dün açıklanan kararla Zimmerman hem Florida Savcılığı’nın yönelttiği ikinci derece cinayetten hem de Yargıç Debra Nelson’ın son dakika jüriye seçenek olarak sunduğu kasıtsız adam öldürmeden suçsuz bulundu. Yargıç Nelson kararın okunmasının ardından da Zimmerman’a hitaben, “Artık bu mahkemeyle bir işin kalmadı” dedi.

En politik dava

Cinayetin ardından siyahlar ve insan hakları savunucuları ABD’nin dört bir yanında geçen sene de gösteriler düzenlemişlerdi.

İnadına kapüşon takan göstericiler, Martin’in ırkçı bir önyargının kurbanı olduğunu savunup Zimmerman’a bu yüzden herkese ders olacak bir ceza verilmesini istemişlerdi. Hatta olayın ardından bir ay geçtikten sonra ABD Başkanı Barack Obama da bir açıklama yapmış ve “Eğer bir oğlum olsaydı Trayvon gibi olurdu” diyerek Martin’in ailesine sempatisini dile getirmişti.

Polis, olayın gördüğü ilgi nedeniyle şimdi Zimmerman’ın beraat etmesi sonrası ülkede tekrar gösteriler yaşanmasından endişe ediyor. Özellikle cinayetin gerçekleştiği Florida’da geniş güvenlik önlemleri alındı.

Neler yaşandı?

Her şey 17 yaşındaki siyah genç Trayvon Martin’in, 26 Şubat 2012’de babasının Florida Orlando’daki evinde bir akşam NBA All Star maçı seyrederken süpermarketten çikolata ve buzlu çay almak için dışarı çıkmasıyla başladı. Martin alışverişini yaptı. Yağmur altında elinde poşet, ıslanmamak için kafasına geçirdiği kapüşonla eve dönerken, mahallenin gönüllü bekçisi, polislerin ahbabı, babası emekli yargıç olan George Zimmerman’ın (29) dikkatini çekti. Yanında 9 mm’lik silahı, otomobiliyle etrafı kolaçan ederken uzaktan Martin’i gördü Zimmerman. Ve kapüşon giyen bir siyah olmasından şüphelenip hemen 911’i aradı. “Bir hırsız gördüm” dedi, “Bu aşağılık herifler her zaman kaçıyorlar”. 911 memuru Martin’i takip ettiğini söyleyen Zimmerman’a sıkı sıkı tembih etti: "Bunu yapmanızı istemiyoruz. Bir ekip gelecek, sitenin giriş kapısında onlarla buluşun". Ama sonra halen aydınlatılamamış olayın geri kalan kısmında Martin ve Zimmerman her nasılsa birden karşı karşıya geldi. Aralarında bir kavga koptu. Gürültü, bağırış çağırış derken… Bir süre sonra sitedekiler tek el silah sesi duydular. Kavga sırasında yere düşen Zimmerman ayağa kalktığında da Martin’in göğsünden vurulduğu anlaşıldı.