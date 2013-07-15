ABD'de ünlüler Trayvon Martin cinayeti davasındaki beraat kararına tepki gösterdi

ABD'nin Florida eyaletinde Trayvon Martin adlı 17 yaşındaki siyah bir genci öldürmekten 2012 yılından beri yargılanan George Zimmerman'ın ‘meşru müdafaa' hakkını kullandığı gerekçesiyle suçsuz olduğuna hükmedilmesinin ardından mahkemenin kararına aralarında Rihanna ve Beyonce'nin de bulunduğu birçok ünlü tepki gösterirken Başkan Barack Obama halka itidal çağrısında bulundu.

Rihanna: Bu olay sadece ABD'de olur

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Rihanna Instagram’da yaptığı açıklamada, “Hiçbir neden yokken bir çocuk vuruldu! Ve bu konuda cinayet kararı çıkmadı. Benim kardeşim de 17 yaşında, dünyam sarsıldı.” dedi.

Rihanna, Twitter hesabında ise ‘Çok üzücü bir haber. Bu olay sadece ABD’de olur’ sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Şarkıcı Beyonce ise, önceki gün Nashville’deki konseri sırasında Trayvon Martin için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını istedi. Daha sonra “I Will Always Love You” (Seni Hep Seveceğim) şarkısını söyledi.

Rap yıldızı Young Jeezy de Facebook sayfasından yayınladığı yeni şarkısı ‘It’s a Cold World’ü Martin’e adadı.

Karar birçok kentte protesto edildi

ABD'de ırkçılık tartışmalarına yol açan ve ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Zimmerman hakkında verilen karar hayak kırıklığı yarattı. Martin'in ırkçı bir cinayete kurban gittiğini savunanlar, mahkeme binasının önünde kararı protesto etti.

Tartışmalı karar başkent Washington, San Francisco , Chicago, Philedelphia ve Atlanta gibi kentlerde de protesto edildi.

ABD'deki Afro-Amerikan kuruluşlarından NAACP, olayla ilgili yeni bir soruşturma açılmasını talep etti. NAACP, “Adalet Bakanlığı'ndan Trayvon Martin'in vatandaşlık haklarının ihlal edilmesiyle ilgili inceleme başlatmasını talep ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Obama'dan itidal çağrısı

Mahkemenin kararıyla ilgili bir açıklama da ABD'nin ilk siyah Başkanı Barack Obama'dan geldi. ABD Başkanı Obama, "ABD bir hukuk ülkesidir ve jüri kararını vermiştir. Halkımıza konuya ilişkin itidalli olma çağrısı yapıyorum" dedi.

Trayvon Martin'in öldürülmesinin bir trajedi olduğunu söyleyen Obama, ülkedeki bireysel silahlanmanın azaltılması gerektiğini yineledi.

Olay basına sızınca yargılama başladı

George Zimmerman, 26 Şubat 2012 tarihinde Travyon Martin isimli genci Florida'da vurarak öldürmüştü. Zimmerman’ın saldırıya uğradığı yönündeki savunmasını değerlendiren polis, dosyayı yargıya göndermedi. Olayların basına sızmasından sonra mahkeme olaya el koydu ve Zimmerman cinayet suçundan yargılanmaya başladı. Cumartesi günü görülen davada Zimmerman’ın suçsuz olduğu kararı verildi.