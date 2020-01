Obama: Martin'in ölümü Amerika için bir trajedi

ABD Başkanı Barack Obama, 17 yaşındaki siyahi genç Trayvon Martin'i öldüren Hispanik mahalle bekçisi George Zimmerman'ın yargılandığı mahkemenin jürisi tarafından "suçsuz" bulunmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Martin'in ölümü sadece ailesi ve herhangi bir topluluk değil Amerika için bir trajedidir" ifadesini kullanan Obama, bu davanın güçlü hissiyatlara yol açtığını bildiğini belirtti. Obama, mahkeme kararının ardından bu hissiyatların daha da yükselebildiğinin farkında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak biz kanunlar ülkesiyiz ve jüri kararını açıkladı. Şimdi, tüm Amerikalıları, genç oğlunu kaybeden iki veliden (Martin'in ailesi) gelen olayı serinkanlılıkla ele alma çağrısına saygı göstermeye çağırıyorum. Bunu yaparken de topluluklarımızda merhamet ve anlayış sarmalını geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıp yapmadığımızı kendi kendimize sormalıyız, bu ülkede her gün çok sayıda can alan silah şiddeti dalgasının önüne geçmek için elimizden gelen her şeyi yapıp yapmadığımızı kendimize sormalıyız. Bireyler ve toplumlar olarak bunun gibi trajedileri gelecekte nasıl önleyebileceğimizi kendimize sormalıyız. Vatandaşlar olarak bu, hepimize düşen bir görev. Trayvon Martin'i onurlandırmanın yolu budur."