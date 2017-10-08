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Kültür-Sanat

SİYAD'dan Sony Pictures'a açık mektup: Blade Runner 2049'a sansür, sinema izleyicisine hakarettir

Blade Runner 2049, Türkiye'de sansürle gösterime girdi

08 Ekim 2017 20:13

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Yönetim Kurulu, vizyona giren Blade Runner 2049 filminde Sony Pictures tarafından Türkiye sinemalarına özel olarak bazı sahnelere uygulanan sansüre tepki gösterdi.

Blade Runner 2049’u Türkiye piyasası için sansürlemenin, Türkiye’deki sinema izleyicilerine hakaret olduğunun belirtildiği açık mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Sinema izleyicilerinin çıplaklıktan rahatsızlık duyacaklarını varsaymak..."

"Türkiye’ye Blade Runner 2049’ın oto-sansürlü bir versiyonunu sunmanızı infialle karşılıyor ve de bunu 'yerel kültüre saygı' olarak meşrulaştırma çabanızdan derin rahatsızlık duyuyoruz. Kendini 'yerel bir kültür' için neyin uygun olup neyin uygun olmadığına karar verme yetkisinde görüp bunu söz konusu 'kültüre' empoze etmek, o 'kültüre' yapılabilecek en büyük saygısızlıkların başında gelir. Türkiye halkının ve özelde Türkiye’deki sinema izleyicilerinin her çeşit çıplaklık görüntüsünden rahatsızlık duyacaklarını varsaymak Türkiye halkına ve Türkiye’deki sinema izleyicilerine hakaret niteliği taşımaktadır.

"Ulusal sansürden bile daha gülünç"

Türkiye’de filmlerin sansürlenmesinden muzdarip olduğumuz bir gerçek olsa da (bizler ulusal sansüre de karşıyız), sizin pozisyonunuz şu ana dek maruz kaldığımız ulusal sansürden bile daha gülünç biçimde darlaştırıcı bir pozisyon. Bu konuda derhal özür dilenmesini ve mevcut durumun en kısa sürede düzeltilmesini, geçmişte de yaşanmış olabileceği kuşkusu yaratan benzer durumların bir daha tekrarlanmamasını talep ediyoruz.”

Türkiye'de 6 Ekim'de vizyona giren filmin Türkiye'deki gösteriminde çıplaklık içeren sahneler yer almamıştı. Sony Pictures, uyguladığı sansürü 'bazı bölgelere, yerel kültüre saygılı olmak için filmin kısmen kesilmiş versiyonunu dağıttığını' belirterek savunmuştu.

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