Blade Runner 2049 sansürle gösterime giriyor

Ridley Scott‘ın zamanının ötesindeki klasiği Blade Runner’ın (1982) 35 yıl sonra çekilen devam filmi Blade Runner 2049‘un film eleştirmenlerine yapılan basın öngösteriminde sansürlü olduğu ortaya çıktı.

Sanatatak'ın haberine göre, bazı sahnelerde aniden yakın plana geçilirken görüntü çözünürlüğünün belirgin biçimde düşmesi, atlamalar, diyaloğun bölünmesi dikkat çekti.

Konuyu ilk olarak film eleştirmeni Burak Göral, Twitter hesabında gündeme getirdi ve çıplaklık içeren görüntülerin kadraj dışı kalacak şekilde perdeye geldiğini söyledi.

Sansür mü oto-sansür mü?

Sansüre uğrayan Blade Runner 2049’daki müdahalelerin Film Denetleme ve Sınıflandırma Kurulu’nun kararı doğrultusunda mı yapıldığı yoksa dağıtımcının Türkiye’de alacağı yaş sınırlandırmasını asgariye indirme kaygısıyla oto-sansür mü uyguladığı henüz bilinmiyor.