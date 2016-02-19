SİYAD Onur Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 2 Mart’ta yapılacak 48. SİYAD Ödül Töreni’nde Onur Ödülleri’nin oyuncular Menderes Samancılar ve Gülsen Tuncer ile belgesel sinemacı Ahmet Soner ve Türkiye’nin en önemli kısa film festivalini düzenleyen, aynı zamanda belgesel filmler yapan Hilmi Etikan’a verileceğini açıkladı.

48. SİYAD Ödül Töreni, 2 Mart’ta Şişli Belediyesi Kent Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Oyuncu Tuğrul Tülek’in sunuculuğunu yapacağı törende Türkiye sinemasının 2015 yılında 13 dalda en iyileri açıklanacak. Törende ayrıca Türkiye kısa film tarihinin bilinmeyen bir sayfasına dair bir gösterim ve oyuncu Tülin Özen’den geçmiş ile günümüz arasında köprü kuran bir canlı performans gerçekleşecek.

SİYAD, kısa film ve belgesel sinema alanlarındaki katkıları ile tanınan iki sinemacıya da Onur Ödülü vererek bu alanların sinemanın göz ardı edilmemesi gereken önemli mecraları arasında yer aldığına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Hilmi Etikan: 1949 Giresun doğumlu Etikan, Paris’te Fransız Sinema Konservatuarı’ndan mezun olduktan sonra Sorbonne Üniversitesi’nde sinema-edebiyat ilişkisi üzerine yüksek lisans yaptı. Türkiye’ye döndüğünde İFSAK ve TÜRSAK’ta sinema birimleri oluşturdu, DİSK Foto Film Merkezi’ni kurdu ve yönetti. Istanbul Uluslararası Kısa Film Festivali’nin yöneticiliğini ve kisafilm.com sitesinin editörlüğünü yapan, kendi adına düzenlediği Senaryo ve Film Atölyesi’ni sürdüren Etikan’ın çok sayıda belgesel filmi arasında Türkiye’de kısa filmin ve belgesel sinemanın tarihine dair belgeseller de yer alıyor. Etikan pek çok ulusal ve uluslararası film festivalinde jüri üyesi olarak görev almıştır.

Menderes Samancılar: 1954 Adana doğumlu Samancılar, 1974’te bir gazetenin açtığı ‘fotoroman kralı’ yarışmasında birinci oldu ve kısa bir sürede çok sayıda fotoromanda oynadıktan sonra İnce Memed Vuruldu’da (1975) rol alarak sinemaya geçti. Samancılar 1989’da Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Sis filmindeki, 2012’de ise Adana Altın Koza Film Festivali’nde Gözetleme Kulesi’ndeki performanslarıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı. Tiyatro oyunlarında ve televizyon dizilerinde de rol alan Samancılar’ın Sonbaharın Sarısını Vurdular adlı bir şiir kitabı bulunuyor.

Ahmet Soner: 1945 Istanbul doğumlu Soner, Atıf Yılmaz, Lütfi Akad, Yılmaz Güney gibi sinemacıların yanında çalıştı, “Genç Sinema” hareketinin kurucuları arasında yer aldı. Yirmiye yakın senaryosu filme çekilen Soner’in yönettiği belgeseller arasında yer alan, Yılmaz Güney hakkındaki Adana-Paris ve İsmail Beşikçi hakkındaki Sarı Hoca pek çok Avrupa ülkesinde gösterildi. Soner, 1998-2000 arasında Sine-Sen genel sekreteri olarak görev yaptı. Bir çok dergi ve gazetede edebiyat ve sinema üzerine yazılar yazan Soner, halen Yeni Film dergisi yayın kurulunda yeralıyor. Köy Enstitüleri hakkında bir belgesel çalışmasının 14 bölümünü tamamlayan ve yedi bölümünün çalışmasını sürdüren Soner’in Akıntıya Karşı ve Herkes O’ndan Sözediyor ile Vedat Türkali: Çıtayı Yükselten Adam adlı kitapları da var.

Gülsen Tuncer: 1945 Adana doğumlu Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Profesyönel olarak ilk kez Haldun Taner klasiği Zilli Zarife’de sahne aldı. Sinema kariyerinde ise oyunculuğun yanı sıra yönetmen yardımcılığı, şarkı sözü ve diyalog yazımı, çevre düzeni, yapım yönetmenliği gibi görevlerde bulundu, Bez Bebek’i Engin Ayça ile birlikte yönetti. Tuncer 1989’da Ankara Film Festivali’nde Bir Tren Yolculuğu filmindeki, 1991’de Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu filmindeki performanslarıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 1970’li yıllardan itibaren çok sayıda politik kitlesel gösterinin sanat yönetmenliğini ve sunuculuğunu üstlendi, Türkiye’de ilk kez senaryolu akış ve dia kullanımı gerçekleştirdi. Aşk-ı Memnu (2008-09) dizisindeki rolüyle yeni kuşak izleyicileri tarafından da tanındı.