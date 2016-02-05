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Kültür-Sanat

SİYAD yılın en iyi yirmi yabancı filmini seçti; Mad Max liste başı

Mad Max, 10 dalda Oscar'a aday gösterilmişti

05 Şubat 2016 01:49

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) seçtiği 2015'in en iyi 20 yabancı filminde, George Miller'ın 30 yıl aradan sonra çektiği 'Mad Max: Öfkeli Yollar' yılın en iyisi olurken 'Leviathan' ikinci, '45 Yıl' üçüncü sırada yer aldı.

Uluslararası Sinema Yazarları Federasyonu (FIPRESCI) tarafından da yılın en iyi filmi seçilen 'Mad Max: Öfkeli Yollar', Oscar'a da 10 dalda aday gösterildi.

Radikal'in haberlerine göre, başrolünde Tom Hardy ve Charlize Theron’un oynadığı ‘Mad Max: Öfkeli Yollar’ın ithalatçısına ödülü, 2 Mart’ta Şişli Kent Kültür Merkezi’nde düzenlenecek, oyuncu Tuğrul Tülek’in sunacağı SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri töreninde verilecek.

Başrolünde Tom Hardy ve Charlize Theron’un oynadığı ‘Mad Max: Öfkeli Yollar’la ilgili Radikal’in SİYAD üyesi sinema yazarı Uğur Vardan, “Feminist göndermelerle yüklü nefes kesici bir aksiyon gösterisi” yorumunu yapmıştı. Uluslararası Sinema Yazarları Federasyonu (FIPRESCI) tarafından da 2015 yılının en iyi filmi seçilen ‘Mad Max: Öfkeli Yollar’, en iyi film ve yönetmen dahil toplam 10 dalda adaylıkla Oscar’ın da iddialı yapımlarından...

 

'Max'imum aksiyon

 

SİYAD’ın ‘2015 Yılının En İyi 20 Yabancı Filmi’ listesinde Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev’in imzasını taşıyan ‘Leviathan’ ikinci sırada yer alırken ‘45 Yıl’ üçüncü, ‘Foxcather Takımı’ ise dördüncü oldu.

SİYAD’ın ‘2015 yılının en iyi 20 yabancı filmi' listesi şöyle:
1) Mad Max Fury Road
2) Leviathan
3) 45 Yıl
4) Foxcather Takımı
5) Turist
6) Whiplash
7) Sessizliğin Bakışı
8) Birdman
9) Ters Yüz
10) Mommy
11) Toprağın Tuzu
12) Gizli Kusur
13) Burgonya Dükü
14) Beyaz Tanrı
15) Prenses Kaguya Masalı
16) Sicario
17) Citizenfour
18) Peşimdeki Şeytan
19) The Lobster
20) Amy

SİYAD ayrıca, 2015 Türkiye Sineması Ödülleri'nin kısa film dalındaki adaylarını da belirledi. SİYAD Kısa Film Kurulu’nun belirlediği 2015 En İyi Kısa Film adayları (alfabetik sırayla) şöyle:

Ah Geceler!
Çığlık 
Orman
Salı
Savaş Bölgesi

SİYAD üyelerinin bu beş kısa film arasında yapacağı oylamayla En İyi Kısa Film ödülünü kazanan film seçilecek ve 2 Mart’taki törende açıklanacak. 2015 Türkiye Sineması Ödülleri'nin diğer kategorilerindeki adaylar geçen ay açıklanmış ve ‘Abluka’, 11 kategorinin 10’unda adaylık elde etmişti.

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