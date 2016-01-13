SİYAD adaylıklarında 'Abluka' damgası

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), bu yıl 48’inci kez verilecek ‘2015 Türkiye Sineması Ödülleri’ için adaylarını belirledi. Adaylar arasında 11 kategoriden 10’unda aday gösterilen ‘Abluka’ en fazla kategoride aday gösterilen film oldu.

Türkiye sinemasının en prestijli ödüllerinden birini veren SİYAD adaylarını açıkladı. SİYAD üyelerinin yaptığı seçimde 2015 yılında Türkiye’de sinemalarda vizyona giren uzun metraj yerli yapım filmler içinden En İyi Film başta olmak üzere 11 kategoride beşer aday belirlendi.

Ödüller, bu adaylar arasından SİYAD üyelerinin yapacağı 2. tur oylamanın ardından 2 Mart’ta Şişli Kent Kültür Merkezi’nde düzenlenecek, oyuncu Tuğrul Tülek'in sunuculuğunu üstleneceği bir törenle sahiplerine verilecek.

SİYAD adayları içinde 11 kategoriden 10’unda aday gösterilen Abluka en fazla kategoride aday gösterilen film oldu. 'Abluka’yı 9'ar adaylıkla 'Rüzgarın Hatıraları' ve Sarmaşık, yedi adaylıkla 'Nefesim Kesilene Kadar', beş adaylıkla 'Bulantı', dört adaylıkla 'Çekmeceler', üçer adaylıkla 'Çekmeköy Underground' ve 'Toz Ruhu', iki adaylıkla 'Kuzu' ve birer adaylıkla 'Guruldayan Kalpler', 'Limonata' ile 'Nadide Hayat' filmleri izledi.

Ayrıca SİYAD belgesel kurulu belgesel kategorisinde de altı aday belirledi. Kısa metraj dalındaki adaylar ise daha sonra açıklanacak.

SİYAD adayları şu filmler ve sanatçılardan oluşuyor:

EN İYİ FİLM

Abluka

Bulantı

Nefesim Kesilene Kadar

Rüzgarın Hatıraları

Sarmaşık

EN İYİ YÖNETİM

Emin Alper (Abluka)

Özcan Alper (Rüzgarın Hatıraları)

Emine Emel Balcı (Nefesim Kesilene Kadar)

Zeki Demirkubuz (Bulantı)

Tolga Karaçelik (Sarmaşık)

EN İYİ SENARYO

Emin Alper (Abluka)

Özcan Alper, Ahmet Büke (Rüzgarın Hatıraları)

Emine Emel Balcı (Nefesim Kesilene Kadar)

Zeki Demirkubuz (Bulantı)

Tolga Karaçelik (Sarmaşık)

EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI

Demet Akbağ (Nadide Hayat)

Nesrin Cavadzade (Kuzu)

Ece Dizdar (Çekmeceler)

Algı Eke (Guruldayan Kalpler)

Esme Madra (Nefesim Kesilene Kadar)

EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI

Tansu Biçer (Toz Ruhu)

Mehmet Özgür (Abluka)

Ertan Saban (Limonata)

Nadir Sarıbacak (Sarmaşık)

Onur Saylak (Rüzgarın Hatıraları)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU PERFORMANSI

Şebnem Hassanisoughi (Bulantı)

Nursel Köse (Kuzu)

Tülin Özen (Abluka)

Tilbe Saran (Çekmeceler)

Ece Yüksel (Nefesim Kesilene Kadar)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU PERFORMANSI

Berkay Ateş (Abluka)

Kadir Çermik (Sarmaşık)

Çağlar Çorumlu (Bulantı)

Mustafa Uğurlu (Rüzgarın Hatıraları)

Özgür Emre Yıldırım (Sarmaşık)

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Adam Jandrup (Abluka)

Norayr Kasper (Çekmeceler)

Vedat Özdemir (Çekmeköy Underground)

Andreas Sinonos (Rüzgarın Hatıraları)

Gökhan Tiryaki (Sarmaşık)

EN İYİ MÜZİK

Ahmet Kenan Bilgiç (Sarmaşık)

François Couturier (Rüzgarın Hatıraları)

Cevdet Erek (Abluka)

Betül Esener, Ezgi Baltaş (Toz Ruhu)

Acarkan Özkan, Uran Apak, Erhan Seyran (Çekmeköy Underground)

EN İYİ KURGU

Özcan Alper, Baptiste Gacoin (Rüzgarın Hatıraları)

Osman Bayraktaroğlu (Abluka)

Ayhan Ergürsel (Çekmeköy Underground)

Evren Luş (Sarmaşık)

Dora Vajda, Emine Emel Balcı (Nefesim Kesilene Kadar)

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ

Hüseyin Binay, Aslıhan Tiryaki (Çekmeceler)

İsmail Durmaz (Abluka)

Gamze Kuş (Rüzgarın Hatıraları)

Osman Özcan (Toz Ruhu)

Meral Efe Yurtseven, Yunus Emre Yurtseven (Nefesim Kesilene Kadar)

EN İYİ BELGESEL

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