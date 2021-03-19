Sivil toplum kuruluşlarından Gergerlioğlu açıklaması: Hak, hukuk ve demokrasi mücadelesinde yanındayız

11 sivil toplum kuruluşu, yaptıkları ortak açıklamada HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin "demokrasi adına utanç tablosu" olduğunu belirterek, "Anayasa Mahkemesi’nin başvuruyu bir an önce inceleyerek hak ihlali kararı vermesini bekliyoruz" dedi.

"Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun yanındayız!" başlıklı ortak bir basın açıklaması yapan sivil toplum kuruluşları, söz konusu kararın insan haklarını savunan bir milletvekilinin susturulmasını amaçladığını savundu.

Yapılan açıklama şöyle:

"Anayasa’nın 80. maddesi uyarınca bütün yurttaşları temsilen Meclis’te bulunan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekillik hakkının gasp edilmesi demokrasimiz adına bir utanç tablosudur.

Yıllar önce medyada yayınlanmış ve halen bir soruşturma konusu yapılmayan bir haberi sosyal medya hesabından paylaştığı için hakkında verilen cezanın hukuk normlarıyla ilgisi olmadığı, siyasi bir karar olduğu açıktır. Bu karar, vicdanlara hitap eden sesiyle haksızlığa uğramış her kesimden insanın hakkını savunan bir milletvekilinin susturulmasını amaçlamaktadır.

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun hak, hukuk ve demokrasi mücadelesinin yanında yer alıyor, Anayasa Mahkemesi’nin başvuruyu bir an önce inceleyerek hak ihlali kararı vermesini bekliyoruz."

2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, 78’liler Girişimi Ankara Meclisi, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Diyalog Grubu, Doğu-Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (EŞHİD), Hak ve Adalet Platformu, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Punto 24 Bağımsız Gazetecilik Derneği (P24), Türkiye-Almanya Kültür Forumu, Yurttaş Girişimi, Yurttaşlık Derneği, Demokrasi İçin Birlik (DİB)

Ne olmuştu?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararını 19 Şubat'ta onamıştı. Yargıtay'ın onama kararı, geçen hafta Perşembe günü Meclis'e ulaşmıştı.

Kararla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan Gergerlioğlu, aynı zamanda da "tedbir" kararı alınması talebinde bulunmuştu. Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusuyla ilgili süreç devam ederken, tedbir kararı reddedilmişti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Gergerlioğlu hakkındaki bireysel başvurusu sonucunu beklemeyeceklerini açıklamıştı.

Gergerlioğlu'nun kesinleşmiş yargı kararı, 17 Mart'ta Meclis'te okunmuştu ve Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürülmüştü.

Anayasaya göre, hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı TBMM Genel Kurulu'nda okutulan meclis üyesinin milletvekilli de sona eriyor.

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