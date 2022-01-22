Maç sonucu | Sivasspor 1-1 Fenerbahçe

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşı karşıya geldiği Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Oldukça soğuk havada oynanan zorlu deplasmanda ilk yarı Miha Zajc’ın golüyle 1-0 öne geçen sarı lacivertliler ikinci yarıda Pedro Henrique’nin frikikten attığı müthiş gole engel olamadı.

İsmail Kartal yönetiminde ilk iki maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe 3. maçta da 1 puana razı oldu. Geçtiğimiz hafta sahasında Altay’ı 2-1’le geçen sarı lacivertliler son 2 haftada 4 puan topladı.

Son 2 maçında evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan ve ardından deplasmanda Göztepe’ye 2-1 mağlup olan Sivasspor son 3 haftada 3 puana hasret kaldı.

Son 3 deplasmanda aynı skor

Fenerbahçe karşısında ikinci yarı müthiş bir oyun ortaya koyan Rıza Çalımbay’ın ekibi eksiklerine rağmen iyi bir mücadele ortaya koyarak 1 puanı kurtardı.

Sarı lacivertliler son 3 deplasmanının hepsinde (Karagümrük, Antalyaspor, Sivasspor) 1-1’lik skorla ayrıldı.

Bu sonucun ardından 37 puana yükselen sarı lacivertliler Adana Demirspor’un Karagümrük karşısındaki 5-0’lık galibiyeti sonrası 4. sırada kaldı.

Sivasspor ise 31 puanla 9. sırada kaldı. Kanarya, 12 yıldır kazanamadığı Sivasspor deplasmanında yine galip gelemedi. Gelecek hafta sarı lacivertliler sahasında Başakşehir’i ağırlayacak, Sivasspor ise Gaziantep FK deplasmanında konuk olacak.

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Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Deniz Caner Özaral Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter (Dk. 45 Sefa Yılmaz) , Koray Altınay (Dk. 80 Ziya Erdal), Cofie, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 16 Kayode), Pedro Henrique (Dk. 90+4 Camara), Yatabare Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare, Serdar Aziz (Dk. 42 Tisserand), Kim Min-Jae, Novak (Dk. 55 Pelkas), Crespo, Zajc (Dk. 79 Sosa), İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel, Valencia (Dk. 80 Rossi), Serdar Dursun (Dk. 56 Berisha) Goller: Dk. 18 Zajc (Fenerbahçe), Dk. 74 Pedro Henrique (Demir Grup Sivasspor) Sarı kartlar: Dk. 15 Koray Altınay, Dk. 83 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor), Dk. 34 Serdar Aziz, Dk. 65 Nazım Sangare, Dk. 73 Crespo (Fenerbahçe)