Maç sonucu | Sivasspor 1-1 Fenerbahçe

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşı karşıya geldiği Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Oldukça soğuk havada oynanan zorlu deplasmanda ilk yarı Miha Zajc’ın golüyle 1-0 öne geçen sarı lacivertliler ikinci yarıda Pedro Henrique’nin frikikten attığı müthiş gole engel olamadı.
İsmail Kartal yönetiminde ilk iki maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe 3. maçta da 1 puana razı oldu. Geçtiğimiz hafta sahasında Altay’ı 2-1’le geçen sarı lacivertliler son 2 haftada 4 puan topladı.
Son 2 maçında evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan ve ardından deplasmanda Göztepe’ye 2-1 mağlup olan Sivasspor son 3 haftada 3 puana hasret kaldı.
Son 3 deplasmanda aynı skor
Fenerbahçe karşısında ikinci yarı müthiş bir oyun ortaya koyan Rıza Çalımbay’ın ekibi eksiklerine rağmen iyi bir mücadele ortaya koyarak 1 puanı kurtardı.
Sarı lacivertliler son 3 deplasmanının hepsinde (Karagümrük, Antalyaspor, Sivasspor) 1-1’lik skorla ayrıldı.
Bu sonucun ardından 37 puana yükselen sarı lacivertliler Adana Demirspor’un Karagümrük karşısındaki 5-0’lık galibiyeti sonrası 4. sırada kaldı.
Sivasspor ise 31 puanla 9. sırada kaldı. Kanarya, 12 yıldır kazanamadığı Sivasspor deplasmanında yine galip gelemedi. Gelecek hafta sarı lacivertliler sahasında Başakşehir’i ağırlayacak, Sivasspor ise Gaziantep FK deplasmanında konuk olacak.
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Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Deniz Caner Özaral
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter (Dk. 45 Sefa Yılmaz) , Koray Altınay (Dk. 80 Ziya Erdal), Cofie, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 16 Kayode), Pedro Henrique (Dk. 90+4 Camara), Yatabare
Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare, Serdar Aziz (Dk. 42 Tisserand), Kim Min-Jae, Novak (Dk. 55 Pelkas), Crespo, Zajc (Dk. 79 Sosa), İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel, Valencia (Dk. 80 Rossi), Serdar Dursun (Dk. 56 Berisha)
Goller: Dk. 18 Zajc (Fenerbahçe), Dk. 74 Pedro Henrique (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Koray Altınay, Dk. 83 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor), Dk. 34 Serdar Aziz, Dk. 65 Nazım Sangare, Dk. 73 Crespo (Fenerbahçe)
Maçtan önemli anlar
5. dakikada sol çaprazda topla buluşan Valencia, ceza sahasına koşu halinde olan Osayi-Samuel'e pasını aktardı. Bu futbolcunun içeriye kestiği top, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
8. dakikada Fenerbahçe sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Zajc'ın şutunda meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.
18. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan ilerleyen Valencia'nın altıpasa doğru yerden sert gönderdiği topa Zajc ayağını koyarak kalecinin yanından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
25. dakikada Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Pedro Henrique'nin ortasına iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla dışarı çıktı.
38. dakikada soldan ceza sahasına inen Osayi-Samuel, pasını boş durumdaki İrfan Can Kahveci'ye verdi. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.
45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Zajc'ın pasıyla topla buluşan Tisserand'ın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.
45+4. dakikada Uğur Çiftçi'nin ceza sahasına ortasında top savunmadan sekerek Cofie'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Berke Özer meşin yuvarlığı son anda kornere çeldi.
Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca ilk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
50. dakikada İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruşunda arka direkte iyi yükselen Novak'ın kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural uzanarak topu kontrol etti.
52. dakikada Caner Osmanpaşa'nın savunmanın arkasına gönderdiği topa Sefa Yılmaz hareketlendi. Berke Özer, kalesini zamanında terk edip ceza yayına kadar çıktı ve topu uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Kayode'nin yerden direk dibine doğru vuruşunda kaleci tekrar topu çeldi. Boşta kalan topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı arka direğe doğru havalandırdı. Nazım Sangare son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
73. dakikada Pedro Henrique sol çaprazdan arka direğe kesti. Sefa Yılmaz'ın kafa pasıyla topu önünde bulan Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
74. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ceza yayının gerisinden kullanılan serbest vuruşta topun başına Pedro Henrique geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top üst direğe çarparak filelerle buluştu: 1-1
85. dakikada Yatabare'nin sağ kanattan yerden içeriye kestiği topa defans müdahale etti. Boşta kalan topa Sefa Yılmaz'ın vuruşunda kaleci son anda ayaklarıyla müdahale etti.
86. dakikada Cofie'nin ceza yayının gerisinden gelişine volesinde meşin yuvarlak üst direğe çarptı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.