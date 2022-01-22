İrfan Can Kahveci: İlk yarıdaki gibi oynarsak iyi yoldayız

Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında 1-1 bittiği maçı yorumlayan konuk ekipten İrfan Can Kahveci, "Sivasspor, Türkiye'nin en zorlu deplasmanlarından biri. İlk yarı gibi oynarsak iyi yoldayız. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirmeliyiz" dedi.

İrfan Can Kahveci maçı yorumlarken, "Türkiye'nin en zorlu deplasmanlarından birindeydik. İlk yarıya iyi başladık. Her şey istediğimiz gibi gitti. 2-3 net pozisyonumuz vardı. İkinci yarı Sivasspor golü bulmak için biraz daha bastırdı. Biz de onlara uyduk. İlk yarı gibi oynarsak iyi yoldayız. İnşallah ilk yarıdaki gibi devam ederiz" dedi.

Bundan sonraki süreçle ilgili ise Fenerbahçeli oyuncu, "Çalışıyoruz. İsmail Hoca da bizi çalıştırıyor. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirmeliyiz. İnşallah bunları gol yapıp üç puan alırız. Sivas, Türkiye'nin en zorlu deplasmanlarından biri" ifadelerini kullandı.