İsmail Kartal'dan transfere açık kapı: Bazı mevkilerimizin alternatifi yok

Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü İsmail Kartal, "İkinci yarı kötü oynadık; çünkü bazı mevkilerin alternatifi yok. Bununla ilgili yönetimle konuşacağız" dedi.

"Maça iyi başladık; çünkü iyi hazırlandık" diyen İsmail Kartal, "Buraya üç puanı kazanmak için geldik. Söylemiştim, 'Oyun planım ve Fenerbahçe'ye oynatmak istediğim oyun da bu' diye. İçeride dışarıda kazanmak isteyen ve pozitif futbol oynayan bir Fenerbahçe istiyorum. İlk yarıda bunu gösterdik" ifadelerini kullandı.

"Bazı mevkilerimizin alternatifi yok" sözleriyle transfere açık kapı bırakan İsmail Kartal şöyle konuştu:

"İkinci yarı Novak'ın sakatlığı sonrası başka hamleler yaparken, bunu gidermek için orada oynayacak oyuncuyu onun yerine kaydırdık. Oyun gücümüz azaldı. Rakip baskı kurdu. Golü de yedik. Daha sonra tekrar oyunu çevirebilirdik. İkinci yarı mecburiyetten sakatlıklardan doğan değişikliklerden dolayı istediğimiz oyunu oynayamadık. İstediğimiz oyuncu oynamak için oyuncularla birlikte çalışacağız. Bazı mevkilerle ilgili yönetimle konuşup bir kaç takviye yapabilirsek taraftarımızın istediği futbolu daha iyi olacağız.

İkinci yarı kötü oynadık ama neden ve niçin oynadık? Alternatif yok. İlk yarı çok iyi oynuyorsun. İlk yarı Serdar'ın ikinci yarı hemen Novak'ın sakatlanması. Öndeki en etkili isimlerden birini geri çekmemizin ardından oyun gücünün azaldığını rakip görüyor. Bunu gören rakip üstünüze gelir. Sivas gibi zor bir deplasmandan iyi oynadık. 2-3 pozisyonumuz vardı. Oyun gücümüzün azaldığı ikinci yarıda rakibin iki topu direkten döndü. Onlar da iyi oynadı. Onu da kabul etmek gerekiyor"

"Sol bek dışında hangi mevkilerde alternatif yok?" sorusuna Kartal, "Bunu başkan ve yöneticilerimizle konuşacağız" yanıtını vermekle yetindi.