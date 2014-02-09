'Sivas'a geldim, seyirci bağırıyor: Şike yapsana... Sizi mi satın aldım ben?'

Uzun bir aradan sonra ilk kez bir deplasman maçına giden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dilinde Sivasspor maçındaki hakem kararları, 3 Temmuz süreci, şampiyonluk yarışı, G.Saray derbisi ve TFF'nin çirkin ve kötü tezahüratlara yönelik talimat değişikliği vardı.

'Yunus Yıldırım rezaliti'

Hakemin gölgesinde geçen bir maç olduğunu savunan Aziz Yıldırım, maçın hakemi Yunus Yıldırım'a şu sözlerle tepki gösterdi:

"Fenerbahçe iki haftada 6 puan kaybetti, kaybeder. Bu çocuklar bunu haftaya iyi oynar telafi eder. Ama başka oyunlar var. Uzun süredir bizim maça gelmiyordu bu hakem. O da mutluydu biz de. Şimdi geldi, yine aynı hareketleri yaptı. Bu hakem yeteneksiz. Yeteneksiz bir hakemi niye veriyorsunuz. 2010'da Bursa'ya kaybettiğimiz şampiyonluğumuzda da bu vardı. Yunus Yıldırım rezaletti. Meireles'in hareketine kırmızı verilebilirdi diyorlar. Versin. Biz adalet istiyoruz. Bizim lehimize de hakem hatası varsa onu da göstersinler, onu da kınayalım.

Bu hakem için Şansal Büyüka 'penaltı vermez' diyor. 10. dakikada gördük, Fenerbahçe'nin net penaltısını. Başkalarına da sordum, hepsi 'net penaltı' dediler" diye konuştu.

'Egemen, hakeme küfür etmemiş'

Ardından Egemen'in kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili konuşan Aziz Yıldırım, hakemin falu düdüğü çaldığı pozisyonda Egemen'in rakibine değmediğini savundu. Aziz Yıldırım kırmızı kart pozisyonu içinse Egemen ile konuştuğunu ve tecrübeli oyuncunun kendisine "Hakeme küfür etmedim. Sadece 'ben ne yaptım?" diye sordum" dediğini söyledi.

'Fenerbahçe'yi yok etmek için operasyon yapıyorlar'

Saha içi ve dışında zorluklardan geçtiklerini de belirten Aziz Yıldırım, sözlerini "Ülkenin en önemli kulübü Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe tarihi Kurtuluş Savaş'ında başlar. Bu kulübü yok etmek için 3 yıldır her türlü operasyonu yapıyorlar. Ama Fenerbahçe camiası dimdik duracak çünkü son kaledir" diye sürdürdü.

'Galatasaray'ı Arena'da yeneriz!'

Ardından sözü yeniden şampiyonluğa getiren Aziz Yıldırım, iddialı bir açıklama yaptı. "Galatasaray'ı Arena'da yeneriz hiç merak etmesinler, istatistiklere baksınlar" diyen Yıldırım ortalığı germeye yönelik demeç vermediklerini ama hergün medyada Fenerbahçe'yi germeye yönelik demeçler gördüklerini belirtti.

'Sivasspor'u mu satın aldım?'

"Seyirci bağırıyor 'Aziz Yıldırım şike yapsana' diye. Yahu ben Sivas'ı mı satın aldım? Siz Fener'e maç mı sattınız? İnsanlar bu kadar mı mantıksız olur? Ben kiminle yaptım şikeyi, Sivas ile mi? Bazı insanların beyninde tutulma mı var? Eğer biz şike yaptıysak o davada adı geçen takımları satın almışız demektir ki o zaman onların konuşmaya hakları yok. Kendilerine hakaret ediyorlar farkında değiller."

'Sordum, Trabzon'dan balık gelmezmiş'

Şike davasına konu olan "Trabzon'dan Sivas'a yollanan balıklar" konusuna da atıfta bulunan Aziz Yıldırım, "Burada 3 balıkçıyla cay içtim. 'Size Trabzon'dan 1 milyon dolarlık balık geldi mi?' diye sordum. Bana 'Biz Trabzon'dan balık almayız, Samsun'dan ve başka şehirlerden alırız. Hem buraya Mayıs'ta balık gelmez' yanıtı verdiler" diye konuştu.

'Mahkeme başka, Yargıtay başka şey diyor'

Hiç şike yapmadıklarını ama şu anda özellikle alt liglerde teşvik ve diğer olayların çok yaşandığını belirten Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Rica ediyorum siz medyadan, tapeleri geniş şekliyle alın okuyun. Dava dosyasındaki kısaltılmış hallerini değil. İbrahim Akın'a para verildiği söyleniyordu. Dava sırasında parayı Bülent İşcan ve Ahmet Çelebi'nin verdiği söylendi. Ama Yargıtay kararında ise parayı kulüp muhasebecisi Tamer Yelkovan'ın verdiği yazıldı. Böyle bir adalete nasıl inanacağız?" dedi.

'Tribünleri yasaklarla susturamazsınız'

"Yasakları artırarak tribünleri susturamazsınız" diyen Yıldırım, şöyle konuştu: "50 kişi bağırır, 100 kişi bağırır, 500 kişi bağırırır ama karşıdan bir şey gelmezse susarlar. Ama yasak konursa bu tepkiler büyür, önüne geçilemez"

Daha şeffaf tribünler istediğini de söyleyen Yıldırım çıkacak olayların sorumlusu olmak istemediğini ve müdahale edilmemesi gerektiğini de dile getirdi.