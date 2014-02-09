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Spor

Fenerbahçe kan kaybediyor

Sarı-Lacivertliler, Sivasspor'a da 2-0 yenildi ve Galatasaray ile olan puan farkı 4'e indi

09 Şubat 2014 21:10

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, lider Fenerbahçe'yi konuk etti.
Eskişehirspor mağlubiyetinin ardından, Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan Sarı-Lacivertliler, bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda ne kadar iddialı olduğunu göstermek için sahaya çıktı ve maça da istekli başladı.
Sarı-Lacivertli ekip, oyuna kontrollü ve baskılı başladı. İlk 20 dakikalık bölümde rakip kalede etkili pozisyonlar yakaladı. Sivasspor ise rakip yarı alana geçmekte zorluk yaşadı.
Mücadelenin en çok tartışılan pozisyonlarından biri 10. dakikada yaşandı. Fenerbahçe atağında Moussa Sow, ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Senegalli oyuncunun yaptığı ortada top Sivasspor'lu Kadir'in elinden sekti. Hakem Yunus Yıldırım, bu pozisyonda oyunu devam ettirdi.
21. dakikada Egemen Korkmaz, Aatif'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Hakeme şiddetli itirazda bulunan Egemen, direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı kartın ardından Fenerbahçe'de Caner sol beke, sol bekte oynayan Kadlec ise stopere geçti.
Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından Sivasspor, rakip kaleye daha cesurca hücumlar yaptı ve topa biraz daha fazla sahip olmaya başladı.
İki takım da geliştirdiği ataklarda gole ulaşamadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. 0-0.
Fenerbahçe ikinci devreye de etkili başladı ve topa sahip olarak rakip kalede gol pozisyonları üretmeye çalıştı. Sivasspor ise hızlı hücumlarla gol yollarında etkili olmaya çalıştı.
Fenerbahçe inanılmaz bir golü kaçırdı ve bu pozisyonun dönüşünde de kalesinde golü gördü. Hızlı gelişen Sivas atağında sol kanatta topla buluşan Aatif önündeki boş alanı hızlı bir şekilde geçti ve ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda bulunan Aydın Karabulut'a pasını verdi. Topla buluşan Aydın sol ayağı ile yakın direğe doğru vuruşunu  yaptı. Savunmada Alves'e çarpan top ağlarla buluştu ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.
Golün ardından Sivasspor rakip kalede daha etkili pozisyonlar geliştirmeye başladığı bölümde Ersun Yanal, Sow-Alper ve Emre-Salih değişikliğine gitti.
Rakibine baskı kurmaya devam eden Fenerbahçe, Sivasspor'un hızlı hücumlarında kalesinde tehlikeli pozisyonlar verdi.
Sivasspor Burhan Eşer ile farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Sivasspor atağında Aatif Chahechouhe'nun şutunda top Volkan'dan sekti ve çizgi üzerinde tamamlayan Burhan, skoru 2-0'a getirdi.
Mücadele 2-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 44 puanda kalırken Sivasspor 35 puana yükseldi.

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