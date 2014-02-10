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Spor

Gökhan Gönül: Bugün Sivasspor'u yenebilirdik ama hakemi yenemezdik

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Gökhan Gönül, Sivasspor maçı sonrası hakem Yunus Yıldırım'a isyan etti

10 Şubat 2014 01:05

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Gökhan Gönül, Sivasspor maçının hakemi Yunus Yıldırım'ı sert dille eleştirdi. Deneyimli oyuncu, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Biz bugün Sivasspor’u yenebilirdik, ama hakemi yenemezdik" dedi.
Bugüne kadar sadece futbol konuşmayı tercih ettiğini ifade eden yıldız futbolcu, "Her zaman başkasını suçlamak yerine futbol konuşmayı tercih ettim, ama artık yeter. Altı değil 16 hakem versen bir şey değişmeyecek. Bunu yenilgiye mazeret olarak sunduğumu söyleyenler olacaktır. Öyle bir şey yok. Maç 0-0’ken hakemin gözü önünde olan pozisyonda penaltımızı vermiyorlar. Bu durumda 10 puan değil 20 puan önde de olsan farketmez" dedi.
 

'Yıllardır sustuk'

 
Açıklamaları nedeniyle hakemlerin bundan sonraki maçlarda kendisine cephe alacağını savunan Gökhan Gönül, "Biz 25 milyon Fenerbahçelinin yüreğini sahada temsil ediyoruz. Biz bugün Sivasspor’u belki yenebilirdik, ama hakemi yenemezdik. Kusura bakmasınlar böyle konuşuyorum, yıllardır sustuk. Biz artık sahada hakemlere karşı da mücadele edeceğiz. Yorumculardan da artık Fenerbahçe aleyhine verilen kararları konuşmalarını bekliyoruz. Artık biz Fenerbahçe maçlarında futbol konuşmuyoruz. Ya Fenerbahçe’nin yaptığı hataları, ya da rakibin gollerini konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

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