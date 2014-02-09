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Spor

Sivasspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı hakem kararları

Sivasspor - Fenerbahçe maçının hakemi Yunus Yıldırım'ın hatalı kararları Fenerbahçe taraftarının tepkisine neden oldu

09 Şubat 2014 19:05

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor, 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maç saat 16:00’da başladı.

Maçın  hakemi Yunus Yıldırım’ın ilk yarısında verdiği kararlar, Fenerbahçelilerin tepkisine neden oldu. Henüz 10. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Moussa Sow'un ortasında, top Kadir Bezmezci'nin eline çarptı. 5. hakemin hemen önünde meydana gelen pozisyona 'devam' kararı verildi.

 

Egemen'e direkt kırmızı

 

Maçın 21. dakikasında, Egemen Korkmaz  ile Aatif Chahechouhe arasındaki mücadele sonrası sarı-lacivertli oyuncu sarı kart gördü. Yunus Yıldırım, itiraz ettiği gerekçesiyle Egemen'i direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

İki pozisyon sonrası da Fenerbahçeli futbolcuların yoğun itirazına rağmen hakem, kararını değiştirmedi.

Hakemler: Yunus Yıldırım, Volkan Narinç, İsmail Şencan

Sivasspor: Nihat, Kadir, Cicinho, Burhan, Da Costa, Hakan, Ziya, Adem, Ümit, Aydın, Aatıf

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Egemen, Bruno Alves, Caner, Kadlec, Mehmet Topal, Meireles, Emre, Kuyt,

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