Şivan Perwer 37 yıl sonra Türkiye’de

37 yıldır ülkesinden uzakta yaşayan sanatçı Şivan Perwer, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani’yle birlikte Türkiye’ye geldi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyarbakır’a davet edilen Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ve sanatçı Şivan Perwer, Habur Sınır Kapısı'ndan yaklaşık 20 araçlık konvoyla bu sabah Türkiye'ye giriş yaptı.

Şivan Perver yaptığı kısa açıklamada, "hepimizin gönlü mutlu olsun. Bu mutluluğa ortak olmak için geliyoruz. Konuşulacak çok şey var ama onları sonra konuşacağız. Biz vatanımıza geldik. Güzel şeyler oluyor. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Barzani ve Perver'i gümrük sahasında AKP Şırnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar, Şırnak Vali Vekili Mustafa Akgün, Şırnak Emniyet Müdürü Avni Usta ve AKP İl Başkanı Mehmet Demir karşıladı.

Milletvekili Emin Dindar, Mesud Barzani'ye Kürtçe "Hoşgeldiniz" dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Barzani ve Perwer, tekrar araçlarına binerek, Diyarbakır'a doğru hareket etti. Mesud Barzani'ye Milletvekili Dindar ve Vali Vekili Akgün de eşlik etti.

Öte yandan, Barzani posteri ve bölgesel yönetimin bayraklarını taşıyan bir grup vatandaş da Habur Sınır Kapısı girişinde "Lider Barzani Hoşgeldin" yazılı pankartı açtı.