Şivan Perver: Bu diyalog sürecinden sonra mükemmel sonuçlar ortaya çıkar

Ünlü müzisyen Şivan Perver, ''Bu yeni süreçte, herkes açılıma destek vermeli, geliştirmeli, bu süreç içerisinde herkes herşey hakkında konuşabilmeli, bu diyalog sürecinden sonra mükemmel sonuçlar ortaya çıkar'' dedi.

Perver, BDP Batman Milletvekili Ayla Akat ile Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ün, İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmesine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmenin detaylarını bilmediğini fakat iyi bir sürecin başladığını söyledi.

Bundan sonra bu sürecin devam etmesinin hem Türkiye'nin hem de Kürtlerin yararına olacağını kaydeden Perver, görüşmelerin yapılması gerektiğini ve bu sorunun diyalogla çözülebileceğini belirtti.

Perver, herkesin bir şüphe içerisinde olduğunu, diyalogla devam eden bu görüşmelerin insanların kafasındaki bu şüpheleri ortadan kaldıracağını ve bu soruna kalıcı bir çözüm olacağını ifade ederek, ''25-30 yıl öncesine gittiğimizde görüyoruz ki 'Kürt' ve 'Kürt sorunu' kabul edilmiyordu. Bundan bahsetmek bir suçtu. Kürtlükten dolayı bir sürü insan hapishanelere atıldı, işkencelerden geçirildi. Bir sürü insan yurt dışına kaçtı. Ben de onlardan biriyim. Şarkı söylediğim için'' diye konuştu.





-''Başbakan Erdoğan'ı destekliyorum''-





Kendisinin de Türkiye'de yapılan referandumu ve demokratik açılımı desteklediğine ve AK Parti hükümetinin önceki hükümetlerden farklı davrandığına dikkati çeken Perver şöyle devam etti:

''Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı bu konuda hep destekledim şimdi de destekliyorum. Onların siyasi tavırlarını destekledim, dedim güzel yollar açılıyor. İnsanlar korkmadan herşeyi konuşabilir. Son dönemde Türkiye'de çok güzel adımlar atıldı. Bu süreç açılıma destek vermeli, geliştirilmeli, bu süreç içerisinde herşey hakkında konuşabilmeli, bu diyalog sürecinden sonra mükemmel ortaya çıkar.''

Son zamanlarda çok büyük gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Perver, şunları kaydetti:

''Hepimiz insanız. Kürt'ü de Türk'ü de hepimiz insanız. Hepimizin bir arada yaşamaya hakkı var. Bütün toplumlar kendi değerleriyle ve kültürüyle yaşamak ister. Artık Türkiye'deki hükümetlerin de bu konuda çok olumlu çok pozitif bakmaları gerekiyor. Kürt sorunu konusunda diyalog yolu açılmalı, diyalog sorunları daha çok açığa çıkarır ve yanlışı ve doğruyu da birbirinden ayırır. Onun için bu dönem çok iyi bir dönemdir.''