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Şişli'de 11.kattan düşerek hayatını kaybeden kişi işçi değil patronmuş

Şişli'de, eski likör fabrikasının yerine yapılan inşaatın 11. katından düşerek hayatını kaybeden kişinin taşeron şirketin sahibi Mehmet Akar olduğu açıklandı

17 Ekim 2014 19:52

Şişli'de 10 kişinin yaşamını yitirdiği asansör kazasının meydana geldiği inşaatın hemen yanında bulunan "Quasar İstanbul" inşaatında Mehmet Akar adlı kişi 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Mehmet Akar'ın işçi değil, inşaatta taşeron olarak çalışan şirketin sahiplerinden biri olduğu ve şantiye ekiplerini teftişi sırasında hayatını kaybettiği açıklandı.

İnşaatı gerçekleştiren Viatrans-Meydanbey Ortak Girişimi, iş kazasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Mecidiyeköy'deki inşaat projemizde, mekanik proje taşeronumuz olan şirketin alt taşeronu firmanın sahiplerinden Mehmet Akar, şantiye ekiplerini teftişi sırasında 11. kattaki demir korkuluk ve pervazlarla güvenlik altına alınmış şaft boşluğundan 5. kata düşmek suretiyle vefat etmiştir" denildi.

Açıklama şöyle:"İstanbul Mecidiyeköy'deki inşaat projemizde bugün yaklaşık olarak saat 15.00'te mekanik proje taşeronumuz olan Birleşim Mühendislik Isıtma ve Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şirketi'nin alt taşeronu olan 'Akar Tic. - Latif Akar Ltd Şti' firma sahiplerinden Mehmet Akar, şantiye ekiplerini teftişi sırasında henüz tam olarak anlaşılamayan bir sebeple, muhtemelen şantiye inşaatının 11. katından demir korkuluk ve pervazlarla güvenlik altına alınmış olan (50cm x 90cm genişliğindeki) bir şaft boşluğundan 5. kata düşmek sureti ile vefat etmiştir. Olayı aydınlatmaya yönelik daha detaylı incelemeler ilgili makamlarca yapılmaktadır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve firmasına başsağlığı diler, en derin üzüntülerimizi kamuoyu ile paylaşırız."

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