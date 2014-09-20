Kağıthane'de inşaatta göçük, müteahhit toprak altında kaldı

Kağıthane Yeşilce Mahallesi Destek Sokak üzerinde saat 18.00 sıralarında bir inşaatta göçük meydana geldi. Şantiye alanını kontrol için gezmeye gelen inşaat sahipleri baba Muzaffer Arat ile oğlu Hüseyin Arat iş makinelerinin çalıştığı sırada meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.Baba Muzaffer Arat çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken oğlu Hüseyin Arat torak altında kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından Hüseyin Arat'ı yaralı olarak göçük altından çıkardı. Arat, daha sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.