İnönü Stadı inşaatında asansör boşluğuna düşen işçinin beli kırıldı

Beşiktaş'ın yeni stadında taşeron şirkete bağlı olarak çalışan bir işçi, sabah 03.00'da işbaşı yaptıktan sonra asansör boşluğuna düştü ve beli kırıldı. Olay yerinde yeterli güvenlik önlemi ve hatta aydınlatmanın olmadığı öne sürülüyor.

İstanbul ’da, Ali Sami Yen Stadı’nın yerine inşa edilen Torunlar Rezidans’ta bu ay meydana gelen korkunç faciada 10 işçinin asansörle birlikte yere çakılarak hayatını kaybetmesinden sonra, bu kez de Beşiktaş İnönü Stadı’nın inşaatında çalışan Ali Babuca adlı işçinin, asansör boşluğuna düşerek belini kırdığı öğrenildi. Bu inşaatta asansör boşluğu çevresine uyarı levhası konmadığı, yeterli aydınlatma olmadığı,iş güvenliği önlemi alınmadığı ve Babuca’nın 18 saat çalıştırıldıktan sonra iki saatlik uykuyla iş başı yaptırıldığı iddia edildi.



Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Beşiktaş İnönü Stadı’nın inşasını üstlenen BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi’ne bağlı olarak taşeron hizmet veren ‘ Ortadoğu Birlik İnşaat’ın çalışanı Ali Babuca ve arkadaşları, geçen 8 Eylül’de saat 03’te uykudan kaldırılarak, iş başı yaptırıldı. Kendisinden beton dökmesi istenen Babuca, iddiaya göre, beton aracına yürürken üçüncü kattan yere düşerek, zemine çakıldı. Beli kırılan Babuca, memleketi Adıyaman’a döndü.



Avukat Özgür Yılmaz’ın suç duyurusu dilekçesinde; iş kazasının meydana geldiği alanda bir aydınlatma olmadığı, iş güvenliği tedbiri alınmadığı, asansör boşluğunun çevresine uyarı levhası konmadığı; şerit, korkuluk veya işaret yerleştirilmediği iddia edildi. Ayrıca Babuca’nın inşaat sahasındaki işçi barakalarında kaldığı ifade edilerek, “Bu durumdan kaynaklı işveren işçileri yatağından kaldırıp çalıştırmaktadır. Müvekkil 24 saat işe hazır olma esasına göre çalıştırılmıştır. Kaza günü de geç saatlere kadar çalıştırılarak, iki saatlik uykudan sonra beton döküleceği söylenerek yatağından kaldırılmıştır. Kaza günü müvekkil 18 saat çalıştırılmıştır. Bu kazanın olmasında şikayetçinin fazla çalıştırılması, yeterli dinlenme imkanının olmaması ve sağlıklı işçi barakasının bulunmaması etkili olmuştur” denildi. Dilekçede, ‘olası kasla yaralamaya sebebiyet vermek’ iddiasıyla soruşturma yürütülmesi, şüphelilerin gözaltına alınması, firmadan arama yapılarak kayıtlarına el konması, inşaat alanında keşif yapılması ve kamer kayıtlarına el konması talep edildi.