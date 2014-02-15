Sisi'den Putin'e 'Kızıl Yıldızlı mont' jesti

Mısır Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Aldülfettah el Sisi, Muhammed Mursi'yi devirmesinin ardından kensine desteğini açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sırasında ‘Kızıl Yıldızlı mont’ giydi.
Aldülfettah el Sisi, 3 Temmuz 2013’te seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi devirdiği darbenin ardından ilk yurtdışı gezisini Moskova’ya gerçekleştirip cumhurbaşkanlığı yarışında ilk açık desteği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den alırken, bu jesti karşılıksız bırakmadı.
Sisi, Putin’le görüşmesi sıarasında ‘Kızıl Yıldızlı mont’ giydi. Sisi’nin Kızıl Yıldızlı montu sosyal medyada tartışma konusu olurken, darbeci Genelkurmay Başkanı’nın ‘Rusya’ya ve Putin’e yaranma peşinde olduğu’ yorumu yapıldı.