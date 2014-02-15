T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sisi'den Putin'e 'Kızıl Yıldızlı mont' jesti

Mısır'da darbe yaparak Muhammed Mursi’yi deviren Aldülfettah el Sisi, kendisini destekleyen Putin ile görüşmesi sırasında ‘Kızıl Yıldızlı mont’ giydi

15 Şubat 2014 20:17

Mısır Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Aldülfettah el Sisi, Muhammed Mursi'yi devirmesinin ardından kensine desteğini açıklayan Rusya Devlet Başkanı  Vladimir Putin ile görüşmesi sırasında ‘Kızıl Yıldızlı mont’ giydi.

 Aldülfettah el Sisi, 3 Temmuz 2013’te seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi devirdiği darbenin ardından ilk yurtdışı gezisini Moskova’ya gerçekleştirip cumhurbaşkanlığı yarışında ilk açık desteği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den alırken, bu jesti karşılıksız bırakmadı.

Sisi, Putin’le görüşmesi sıarasında ‘Kızıl Yıldızlı mont’ giydi. Sisi’nin Kızıl Yıldızlı montu sosyal medyada tartışma konusu olurken, darbeci Genelkurmay Başkanı’nın ‘Rusya’ya ve Putin’e yaranma peşinde olduğu’ yorumu yapıldı.

ETİKETLER

kızıl yıldızputinsisimursijestdarbemont

İlgili Haberler

Mursi yeniden hakim karşısında

Darbeyle görevinden uzaklaştırılan Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, 'hapishane baskını ve firar' suçlamasıyla hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı

Mısır'da Sisi cumhurbaşkanı adayı

Sisi, El Siyase gazetesi muhabirinin muhtemel adaylığıyla ilgili sorusu üzerine, 'Talebi geri çevirmeyeceğim. Mısır halkının güvenini serbest oyla yenilemesi için bunu onlara sunacağım' dedi

Vladimir Putin'in duvarına idrarını yapan Türk’e komando baskını!

Soçi'de Vladimir Putin'in duvarına idrarını yapan Türk işadamı, Rus komandolarca gözaltına alınıp 1 saat sorgulandı. Gözaltında parası kaybolan işadamı, şikayetçi olmadı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24