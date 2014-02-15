Sisi'den Putin'e 'Kızıl Yıldızlı mont' jesti

Mısır'da Sisi cumhurbaşkanı adayı

Sisi, El Siyase gazetesi muhabirinin muhtemel adaylığıyla ilgili sorusu üzerine, 'Talebi geri çevirmeyeceğim. Mısır halkının güvenini serbest oyla yenilemesi için bunu onlara sunacağım' dedi