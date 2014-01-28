Mursi yeniden hakim karşısında

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ''hapishane baskınları'' davasının duruşması için mahkeme salonuna getirildiği bildirildi.

Devlet televizyonu, Mursi ile birlikte yargılanan 21 zanlının Kahire'nin doğusundaki Polis Akamedesi'nde kurulan mahkeme salonuna getirildiğini duyurdu. Akamedi etrafında sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı gözlendi.

Kahire Ceza Mahkemesi Başkanı Şaban eş-Şami, Mursi'nin, 25 Ocak 2011 devrimi sırasında "Vadi'n Natrun Hapishanesi'nden kaçmak, baskın düzenlenmesine yardımcı olarak tutukluların kaçmasını sağlamak" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasının canlı yayınlanacağını söylemişti.

''Hapishane baskınları'' olarak bilinen davada 22'si tutuklu 131 zanlı bulunuyor, Mursi'nin de zanlılar listesinde 83 nolu zanlı olduğu ifade ediliyor.

Bu davanın dışında 3 davadan daha yargılanan Mursi, 2012 anayasasının 152. maddesi uyarınca yargılanmayı reddediyor.