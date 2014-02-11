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Dünya

Vladimir Putin'in duvarına idrarını yapan Türk’e komando baskını!

Soçi'de Vladimir Putin'in duvarına idrarını yapan Türk işadamı, Rus komandolarca gözaltına alınıp 1 saat sorgulandı. Gözaltında parası kaybolan işadamı, şikayetçi olmadı

11 Şubat 2014 11:29

Corendon Havayolları Şirketi’nin ortaklarından Atılay Uslu, Soçi Olimpiyatları için gittiği Rusya’da, Rus lider Vladimir Putin’in konutuna idrarını yapmaktan gözaltına alınıp sorgulandı.

Hollanda merkezli Corendon Turizm’in sahibi Atılay Uslu, Kış Olimpiyatları’nın yapıldığı Rusya’nın Soçi kentinde küçük bir badire atlattı. Hollandalı kayakçıların altın madalya almasını kutlayan Uslu, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konutunun duvarına işedi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre hemen gözaltına alınan işadamı olayı, “Akşam saatlerinde Heineken Hous isimli çadırda Hollanda Milli Takım sporcularının başarısını kutladık. Ardından çok acıktığımız için gece saat 02:00 gibi cadde üzerinde yemek yiyebileceğimiz bir yer ararken sıkıştım. Bir duvarın dibine işedim. O esnada 6 kadar komandonun hızla yaklaştığını fark ettim. Beni yaka paça tutukladılar. Sonradan öğrendik ki ihtiyacımı giderdiğim yaptığım yer, Putin’in sarayıymış” sözleriyle açıkladı.

Bir saat sorguda tutulan Uslu’nun tüm eşyalarına el konuldu. Sorgudan önce cüzdanında bulunan 3 bin Euro’nun bin Euro’sunun kaybolduğunu belirten Uslu, serbest bırakılmasının ardından kaybolan bin Euro’su içi şikâyette bulunmadı. İş adamının gözaltına alınmasının nedeni, çeşitli gazetelerde ‘Putin’in sarayının duvarına işemesi’ olarak gösterildi.

 

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