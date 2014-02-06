Mısır'da Sisi cumhurbaşkanı adayı

Mısır'da eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevden uzaklaştırıldığı 3 Temmuz darbesine liderlik eden Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi'nin, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağı iddia ediliyor.

Kuveyt'te yayımlanan El Siyase, Sisi'nin bu yöndeki bir soruya "Mısır halkının dilekleri doğrultusunda seçime katılacağı" yönünde cevap verdiğini duyurdu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur'un Geçici Cumhurbaşkanı olmasına rağmen, Mısır'ın en güçlü kişisinin Sisi olduğu kabul ediliyor. Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 ay içinde yapılması öngörülüyor.

Seçilme şansı yüksek

Gözlemciler, Sisi'nin aday olması halinde büyük farkla seçilebileceğini belirtiyor. Seçimlerin ne kadar serbestçe olabileceği konusundaysa şüpheler var.

Sisi, El Siyase gazetesi muhabirinin muhtemel adaylığıyla ilgili sorusu üzerine şöyle dedi: "Talebi geri çevirmeyeceğim. Mısır halkının güvenini serbest oyla yenilemesi için bunu onlara sunacağım."

Mareşal unvanı alan Sisi, Müslüman Kardeşler üyesi ve ülkenin serbest seçimle belirlenen ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin uygulamalarına karşı yaygın protesto hareketlerinin ardından darbe düzenlemişti.

Tutuklanan Mursi 4 ayrı davadan yargılanırken, 2011'deki devrimin ardından açık faaliyete başlayan Müslüman Kardeşler hareketi "terör örgütü" ilan edildi.

Darbe karşıtı gösteriler sırasında onlarca kişi ölürken, hareketin birçok lideri ve yüzlerce üyesi tutuklandı.

Mısır Silahlı Kuvvetleri Yüksek Konseyi geçen ay Mareşal Sisi'nin adaylığına destek açıklaması tıklayın yapmıştı.

2011 devriminde aktif rol oynayan bazı liberal ve solcu gruplar dahil olmak üzere birçok çevre Sisi'yi, ülkeyi 30 yıl yöneten Hüsnü Mübarek dönemine geri götürmeye çalışmakla eleştiriyor.

Birçok kesim ise Mısır'ı içinde olduğu çalkantılardan istikrarlı bir döneme taşıyacak isim olarak Sisi'yi görüyor.