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Sırrı Süreyya Önder: Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasını Sinirlioğlu ile beraber organize ettim

"Davutoğlu, PYD'ye teşekkür etti"

01 Ekim 2015 21:43

HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder "Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasını Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu ile beraber ben organize ettim. Davutoğlu, PYD'ye teşekkür etti" dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Süleyman Şah Türbesi’nin IŞİD’in kontrolü altında bulunan bölgeden Türkiye sınırında bir noktaya taşınmasına ilişkin Önder’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Önder, “Süleyman Şah Türbesi’nin taşınmasını Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu ile beraber ben organize ettim. Davutoğlu, PYD’ye teşekkür etti”açıklamasında bulundu.

Türkiye-Suriye sınırından 37 kilometre uzaklıktaki Münbiç ilçesinin Karakozak köyünde bulunan Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu, Türkiye sınırındaki Suriye Eşmesi köyüne taşınmıştı.

 

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