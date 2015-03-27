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Necdet Özel'den 'Süleyman Şah'ın yeni yerleşkesine ziyaret

Orgeneral Necdet Özel, Eşme köyünde yaşayan Türk ve Suriyeli vatandaşlarla sohbet etti

27 Mart 2015 12:12

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Suriye toprakları içindeki Eşme köyüne taşınan Süleyman Şah Saygı Karakolu'nu ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birlikte 26 Mart 2015 tarihinde, Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun Suriye Devleti toprakları içindeki yeniyerleşkesinde incelemelerde bulunmuş, ayrıca Eşme köyünde yaşayan Türk ve Suriyeli vatandaşlarla sohbet etmiştir.''

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