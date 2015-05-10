Başbakan Davutoğlu, Süleyman Şah Karakolu'nu ziyaret etti

Başbakan Ahmet Davutoğlu, IŞİD tehdidi nedeniyle, Suriye toprakları içindeki Eşme köyüne taşınan Süleyman Şah Saygı Karakolu'nu ziyaret etti. Davutoğlu'na Kara Kuvvetleri Komutanı Hulusi Akar da eşilk etti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, öğle saatlerinde partisinin düzenlediği mitinge katılmak üzere ’Ana’ uçağı ile Şanlıurfa GAP Havalimanı’na geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük ve Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç tarafından karşılanan Başbakan Davutoğlu, daha sonra alana gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte helikopterler ile Suriye sınırına hareket etti. Askeri helikopterlerin eşliğinde hareket eden Başbakan Davutoğlu ve beraberindekiler Birecik İlçesi’nin Bilekli Mahallesi yakınlarındaki 7’nci Hudut Bölük Komutanlığı’na indi. Başbakan Davutoğlu ve beraberindekiler burada askeri yetkililer tarafından karşılandı. Sınır hattına ve Suriye tarafında yaşananlara ilişkin bilgiler alan Başbakan Davutoğlu, daha sonra özel araçlarla Suriye sınırına hareket etti.



Zırhlı araçlarla yoğun önlemlerinin alındığı bölgeden hareket eden konvoyun güvenliğini havadan da helikopterler sağladı. Kısa yolculuğun ardından Başbakan Davutoğlu ve beraberindekiler, geçen 21 Şubat gecesi düzenlenen ’Şah Fırat Operasyonu’ ile Suriye’nin Karakozak Köyü’nden getirilen ve Mart ayında yapımı tamamlanınca Türkiye sınırına 253 metre uzaklıktaki Suriye’nin Eşme Köyü’ne nakledilen Süleyman Şah ve 2 askerinin naaşlarının bulunduğu türbede dua etti.