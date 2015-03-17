Sırrı Süreyya Önder: Süleyman Şah, Kobanêli Kürt savaşçıların nezaretinde Kürt toprağına nakledildi

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in "Türkmenlerin, kendilerine yapılan askeri yardımları YPG savaşçılarına verdiklerini ve Kobanêli Kürtlerin Süleyman Şah Türbesi’nin yeni yerine emniyetli bir şekilde taşınmasını sağladıklarını" iddia etmesi TBMM Genel Kurulu'nda tartışmaya neden oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda HDP Grup önerisi üzerinde söz alarak kürsüye çıkan HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in Türkmenlerin Abdullah Öcalan’a selamlarını götürdüğünü açıklaması ve Kobanêli Kürtlerin Süleyman Şah Türbesi’nin emniyetli bir şekilde Kürt topraklarına taşınmasını sağladıklarını söylemesi Genel Kurul’da tartışmaya neden oldu.

Önder, “Son 4 ya da 5 görüşmede Türkmenlerin özel selamlarını götürdüm kendisine. Irak’ta, Suriye’deki Türkmenlerin özel selamlarını ve teşekkür duygularını götürdüm. Aynen şöyle dediler, ‘bize belli yardımlar geliyor askeri lojistik anlamında, götürüp bunları YPG savaşçılarına veriyoruz. Çünkü bizim şerefimizi, haysiyetimizi onlar koruyorlar.’ Türkmenlerle hepinizin ilişkisi, tanıdıklığı var, açın onlarla konuşun” dedi.

‘Süleyman Şah’ı Kobanêli Kürt savaşçıların nezaretinde Kürt toprağına nakledilmiştir’

İHA’da yer alan habere göre, MHP Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın Türkmenlerin Abdullah Öcalan’a selam gönderdiği yönündeki iddianın yalan olduğunu söylemesi üzerine Şandır’a cevap veren Önder, “İstihbarat örgütlerinin oyuncağı olmayı reddeden bütün Türkmenler. Çok uzağa gitmeye gerek yok, gideydiniz Süleyman Şah’ı siz emniyet altına alaydınız. Kobanê savaşçıları, ‘Türk’ün haysiyeti, izzeti, şerefi bizim izzetimiz, şerefimizdir’ dedi, emniyet içinde bir Kürt toprağına nakledilmesini sağladı. Buradan kuru sıkı atmak kolay, vukuatsız kabadayılık var. Orada insanlar IŞİD barbarlığına karşı bedenlerini siper ettiler. Süleyman Şah’ı da bu şekilde aldılar ve bir Kürt toprağına emniyet içinde gelmesini sağladılar. Ben bu sürecin bizatihi içindeyim, hiç de yalan söylemedim. Süleyman Şah Kobanêli Kürt savaşçıların nezareti ve sağladığı güvenlikle emin şekilde bir Kürt toprağına nakledilmiştir. Orası Türk toprağıysa niye Kobanêli Kürtler duruyor orada. Niye sen gidip Süleyman Şah’ı emniyet içine alamıyorsun” diye konuştu.

‘Türkmenlerin Abdullah Öcalan’a ne selamı olur, ne teşekkürü olur’

Süleyman Şan Türbesi’nin şimdiki yerine getirmesi için YPG güçlerine teşekkür edilmesinin bir zillet olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine hakaret olduğunu belirten Mehmet Şandır, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi emanetini oradan getiremiyorsa, Kobanê’deki YPG militanlarının himmetine muhtaçsa bu kabul edilemez bir durumdur, bunu reddediyorum. ‘İmralı canisi’ diye nitelendirdiğimiz Abdullah Öcalan’ın vermiş olduğu terör mücadelesi her bulunduğu yerde önce Türkmenleri hedef almıştır. Ben Suriye Türkmen Milli Meclisinin onursal başkanıyım, İstişare Kurulu Başkanıyım. Hiçbir Suriye Türkmen’i Abdullah Öcalan’a teşekkür etmez, selam göndermez. Bu doğru değil, doğrudan yalan beyandır. Türkmenlerin Abdullah Öcalan’a ne selamı olur, ne teşekkürü olur” şeklinde konuştu.

‘Bu bölgede kudreti olmayana kimse merhamet etmez’

Sırrı Süreyya Önder’in Süleyman Şah Türbesinin Kobanêli Kürtlerin nezaretinde yeni yerine taşındığı iddiasına cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, “Sayın Önder, Kobanê’deki IŞİD’e karşı mücadele eden bir grup savaşçı ile Türkiye Cumhuriyeti Devletini mukayese ediyor ve adeta YPG’nin himayesinde iş görmüş bir devlet resmi çiziyor. Bu bir kere hiçbir bilginiz olmasa bile aklın kabul edeceği bir değerlendirme olarak görülemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgede kendi çıkarlarını koruyacak kudrete sahiptir, civarda da başka operasyonları vardır. Süleyman Şah Türbesine ilişkin operasyonu da kendi kudreti ile sağlamıştır. Bu bölgede kudreti olmayana kimse merhamet etmez. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yaptığı işi doğru ve yerinde değerlendirmek gereklidir. Kobanê’de IŞİD’e karşı mücadele ederlerken Türkiye Cumhuriyeti Devletinin himayesinin nasıl oluştuğunu da bilmek gerekir” açıklamasında bulundu.