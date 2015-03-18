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Politika

Sırrı Süreyya Önder İzmir'den mi aday oluyor?

HDP'nin sürpriz bir hamleyle Sırrı Süreyya Önder'i İzmir'den milletvekili adayı göstereceği öne sürülüyor

18 Mart 2015 08:10

HDP'nin sürpriz bir hamleyle Sırrı Süreyya Önder'i İzmir'den milletvekili adayı göstereceği iddia edildi. Önder daha önce yaptığı açıklamada, bu dönem aday olmayı düşünmediğini açıklamıştı. Ancak, HDP'nin Önder'i bu kararından vazgeçirmeye çalıştığı belirtiliyor

Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) İzmir milletvekili seçilebilmek için 36 kişi başvurdu. Adaylarını merkez yoklaması ile belirleyecek partinin ise yeniden aday olmayı düşünmediğini belirten Sırrı Süreyya Önder’i ikna ederek  İzmir’de ilk sıraya koyması bekleniyor.

Halkların Demokratik Partisi İzmir milletvekili aday adaylarını açıkladı. Yerel seçimde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eş başkan adayı olan Osman Özçelik ve Pınar Türk’ün yanı sıra İzmir Tabip Odası eski Başkanı Zeki Gül, çevre hareketinin önemli isimlerinden Oktay Konyar da adaylar arasında yer aldı.

HDP’de İzmir’den milletvekili olmak için başvuran 36 aday adayı şöyle:

Abdülaziz Turan, Abuzer Kılınç, Ahmet Önerge, Ayşe Erkek, Ayşe Fırtına Özen, Ali Rıza Yurtsever, Bahattin Canbeyli, Baturay Canatalay, Bayram Ercan, Bedia Güleryüz, Berrin Esin Kaya, Erdal Avcı, Gamze Yıldırım, Hamdi Öztürk, Hediye Araç, Helin Akın, Hülya Gülgör, İbrahim Akın, İnci Dal, İsmet Akdemir, Kamil Ağaoğlu, Kerem Ay, Melike Arı, Nihat Yıldırım, Oktay Konyar, Osman Özçelik, Özer Akdemir, Pınar Türk, Sayfa Tunç, Semra Uzunok, Sinan Uğur, Süleyman Gündüz, Şehnaz Baba Aktaş, Tacettin Dolu, Ülkü Yalçınkaya ve Zeki Gül.

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