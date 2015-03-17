Sırrı Süreyya Önder: Erdoğan paralel diye bir sorun da yok diyecekmiş!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kürt sorunuyla ilgili “Şimdi varsa yoksa bakıyorsun Kürt sorunu. Kardeşim ne Kürt sorunu ya. Böyle bir şey yok. Neyiniz eksik? sözlerine HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "CB. Aslında paralel diye bir sorun da yok diyecekmiş" diyerek yanıt verdi.

Twitter'dan Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veren Önder, 'Ak Saray'ı ima ederek "Külliyeden bir telefon geldi. Erdoğan'ın "kürt sorunu yoktur" sözüyle ilgili açıklama yaptılar. Ben ikna oldum. Açıklama şöyle: "AKP'ye o kadar çok "tırşikçi" Kürt aday adayı geldi ki Erdoğan mecburen böyle bir açıklama yaptı" dedi.

'Erdoğan paralel diye bir sorun da yok diyecekmiş'

Açıklamalarının devamında "Asıl şok 2. Açıklamadaymış; CB. Aslında paralel diye bir sorun da yok diyecekmiş." diyen Önder şöyle devam etti:

"E napsınlar, her aday diğerine "paralelci" diyor. Yarın muhtarlar toplantısının cümlesi şu: Hep döviz hep faiz. Dolar bu ülkede her istediğini yapmıyor mu? Bizim dolar diye bir sorunumuz yok. Tırşikçi adaylar ne diyecekler harbi merak ediyorum. Sakın aslında şunu demek istedi demeyin, pis bozar sizi söyleyeyim. Bkz. Ucube vakası..."

AKP'den bazı Kürt aday adayları için 'tırşikçi' yakıştırmasında da bulunan Önder, "Mavra yapma diyenlere gelsin: önce O başlattı:) Tırşikçiler üzülmesin içinizden sadece birisi olsa yeter diyorlar. Hepiniz aynıymışsınız" ifadelerini kullandı.