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Politika

Sırrı Süreyya Önder: Erdoğan, HSYK kararnamesini bekledi; istediği isme dokunulmasının ayarlaması yapıldı

Dokunulmazlıkları kaldıran değişikliği onaylanması için 15 günlük süre bugün doluyor

07 Haziran 2016 09:04

HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dokunulmazlıkları kaldıran anayasa değişikliğini onaylaması için son güne kadar beklemesini HSYK kararnamesiyle ilişkilendirdi. Önder, dün HSYK'nın 3 bin 746 hakim ve savcıyı kapsayan kararnameyle yargıyı yeniden şekillendirmesine dair, “Bana göre, Erdoğan onay için yargıdaki bu kararnameyi bekledi” dedi. Önder, Erdoğan'ın son güne kadar beklemesi hakkında "hangi milletvekillerine dokunulacağının isim isim belirlendiğini, öncelikle bu isimlere dokunulması için dünkü hakim ve savcı atamalarının yapılmış olabileceği" değerlendirmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dokunulmazlıkları kaldıran anayasa değişikliğini onaylaması için 15 günlük süresi bugün doluyor. Erdoğan’ın süreyi son ana kadar kullanması, ‘referanduma mı götürecek’ sorularına neden oldu. HDP’li Sırrı Süreyya Önder’e göre ise bekletme nedeni farklı. 

 

Yargı hazırlandı

 

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün haberine göre, Önder, Erdoğan’ın eğer referanduma götürmeyip son anda onaylaması durumunda daha komisyon aşamasında açıkladığı bu görüşünün doğrulanmış olacağını söyledi.

Dünkü kararnameyle savcı ve hakimlerin, hükümetin belirlediği isimler yerine farklı isimleri ifadeye çağırmasının önlendiğini belirten Önder, “Bana göre bu kararnameyle yargıda operasyonel nitelikte atamalar ve yer değiştirmeler yapıldı. Yani kararnameyle elbette farklı amaçlar da gerçekleşti ama bunların dışında dokunulmazlık konusunda da yargı hazır hale getirildi. Yani artık sadece hükümetin istediği isimlere dokunulmasının, bunun dışında olayın şansa bırakılmamasının ayarlaması yapıldı” dedi.

Meclis’ten yeterli oyu alarak kabul edilmesine karşın Erdoğan’ın referanduma götürme yetkisi bulunuyor. Bu nedenle “referanduma mı götürecek” sorusu ortaya atılırken buna karşın, “Meclis’ten yeterli oyla geçmiş. Halka anlatamaz. O yüzden onaylayacaktır. Süreyi bekletmesinin nedeni daha farklıdır” yorumları da yapıldı

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dokunulmazlıklarRecep Tayyip ErdoğanSırrı Süreyya ÖnderHSYK kararnamesi

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