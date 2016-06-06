T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu iptal olsun" diyen savcı İzmir'den Trabzon'a gönderildi

HSYK'nın yaz kararnamesi ile yüzlerce hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi

06 Haziran 2016 14:11

HSYK Birinci Dairesi, adli yargıda 3328, idari yargıda ise 518 olmak üzere 3746 hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesini yayımladı. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu düzenleyen yasa maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açan Karşıyaka hâkimi ve YARSAV Başkan Yardımcısı Murat Aydın, Trabzon’a gönderildi. Murat Aydın, “Verdiğim kararlardan ve açıkladığım görüşlerden dolayı sürüldüm” açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki eleştiriler veya protestolarla ilgili resen soruşturma ve dava açan Ankara Basın Savcısı Cevat İşlek ise, terfi ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atandı.

Yasa dışı dinleme soruşturmasını yürüten ve eski İstihbarat Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in de aralarında olduğu 143 şüpheliye dava açan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Okan Özsoy Bakırköy C.Başsavcı Vekilliği'ne, 17-25 Aralık'a karşı yapılan paralel yapı operasyonlarını bir dönem yöneten Orhan Kapıcı ise Küçükçekmece Başsavcılığı'na terfi ettirildi. Özsoy ve Kapıcı'nın adı Emlak Konut GYO’nun Başakşehir’deki Ayazma Emlak Konut projesinden indirimli lüks konut almalarıyla gündeme gelmişti. Eski Şemdinli savcı Ferhat Sarıkaya Ankara'dan Elazığ Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi. 

Ankara’da dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın arasında bulunduğu 103 kişi hakkında 28 Şubat davasını açan Ankara Savcısı Kemal Çetin, Adana Savcılığı’na atandı. Eski Ankara özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Yıldırım Bayyurt ise Samsun'a gönderildi. Ethem Sarısülük davasına bakan ve katil zanlısı polis Ahmet Şahbaz’ı tahliye eden Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Afak İlleez Ankara Batı (Sincan) Hakimliği'ne tenzili rütbe ile atandı.

ETİKETLER

HSYKyaz kararnamesiatamagörev yerleri değiştirildihakim ve savcılarmurat aydınCumhurbaşkanına hakaret iptali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24