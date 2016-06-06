"Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu iptal olsun" diyen savcı İzmir'den Trabzon'a gönderildi

HSYK Birinci Dairesi, adli yargıda 3328, idari yargıda ise 518 olmak üzere 3746 hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesini yayımladı. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu düzenleyen yasa maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açan Karşıyaka hâkimi ve YARSAV Başkan Yardımcısı Murat Aydın, Trabzon’a gönderildi. Murat Aydın, “Verdiğim kararlardan ve açıkladığım görüşlerden dolayı sürüldüm” açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki eleştiriler veya protestolarla ilgili resen soruşturma ve dava açan Ankara Basın Savcısı Cevat İşlek ise, terfi ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atandı.

Yasa dışı dinleme soruşturmasını yürüten ve eski İstihbarat Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in de aralarında olduğu 143 şüpheliye dava açan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Okan Özsoy Bakırköy C.Başsavcı Vekilliği'ne, 17-25 Aralık'a karşı yapılan paralel yapı operasyonlarını bir dönem yöneten Orhan Kapıcı ise Küçükçekmece Başsavcılığı'na terfi ettirildi. Özsoy ve Kapıcı'nın adı Emlak Konut GYO’nun Başakşehir’deki Ayazma Emlak Konut projesinden indirimli lüks konut almalarıyla gündeme gelmişti. Eski Şemdinli savcı Ferhat Sarıkaya Ankara'dan Elazığ Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi.

Ankara’da dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın arasında bulunduğu 103 kişi hakkında 28 Şubat davasını açan Ankara Savcısı Kemal Çetin, Adana Savcılığı’na atandı. Eski Ankara özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Yıldırım Bayyurt ise Samsun'a gönderildi. Ethem Sarısülük davasına bakan ve katil zanlısı polis Ahmet Şahbaz’ı tahliye eden Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Afak İlleez Ankara Batı (Sincan) Hakimliği'ne tenzili rütbe ile atandı.