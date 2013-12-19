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Sırrı Süreyya Önder: Bu ayın en talihsizleri; biri biziz, diğeri Mehmet Şimşek

HDP'li ve BDP'li 6 milletvekili, tutuklu BDP'li milletvekillerinin tahliye edilmemesi üzerine başlattıkları açlık grevinde üçüncü güne girdiler

19 Aralık 2013 14:27

Hülya Karabağlı / ANKARA

Açlık grevindeki HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tüm gözlerin yolsuzluk operasyonuna çevrilmesini yorumladı ve“Bu ayın en talihsizi kim deseler; biri biz, diğeri Mehmet Şimşek” dedi.

HDP’li ve BDP’li 6 milletvekilinin TBMM’de başlattıkları açlık grevinde üçüncü güne girildi. Milletvekilleri grevlerine su, çay, ıhlamur ve şeker tüketerek devam ediyor. Sırrı Süreyya Önder, tüm gözlerin yolsuzluk operasyonuna çevrilmesini “Bu ayın en talihsizi kim deseler; biri biz, diğeri Mehmet Şimşek” diye yorumladı. Önder, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in TBMM Genel Kurulu’nda, tüm eleştirileri göğüslemek zorunda kaldığını belirtti.

Tutuklu BDP’li milletvekillerinin tahliye edilmemesi üzerine açlık grevine başlayan Sırrı Süreyya Önder, HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel, HDP Eş Genel Başkanı ve Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, BDP Muş Milletvekili Demir Çelik ve BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, TBMM çatısı altında kalıyor.

Sebahat Tuncel, BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan’ın odasında, Ertuğrul Kürkçü BDP grup odasında, diğer milletvekilleri de kendi odalarında uyuyor. Milletvekilleri duş alamama sıkıntısı yaşıyor. Sebahat Tuncel, saçlarını kuaförde yıkatıyor. Gün içerisinde erkek milletvekilleri kıyafet değiştiriyor.

Kürkçü, Tuncel, Tüzel ve Uçer grevin üçüncü gününde iyi görünürken, Sırrı Süreyya Önder ve Demir Çelik’in sarsıldığı gözleniyor. Önder, boyun fıtığı ve şekeri yüzünden sorun yaşıyor. Benzer sıkıntı Demir Çelik de var. Ancak milletvekilleri, greve şimdilik son vermeyi düşünmüyor.

CHP’lilerin protestolarına ilgisinin yoğun olduğunu söyleyen Ertuğrul Kürkçü, elinde çiçeklerle gelen CHP’li milletvekilleri olduğunu anlattı. MHP ise, aynı kulisi paylaştıkları HDP ve BDP milletvekillerine destek vermiyor.

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